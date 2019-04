WikiLeaks tvrdí, že Assangea chcú vykázať z ambasády: Ekvádor to však rázne poprel

Ekvádor poprel, že by už padlo rozhodnutie o vykázaní zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea z ekvádorského veľvyslanectva v Londýne, kde sa ukrýva od roku 2012.

Organizácia WikiLeaks vo štvrtok večer s odvolaním sa na dobre informované zdroje uviedla, že Assangea vykážu z ambasády už v najbližších hodinách alebo dňoch. Podľa nej sa už Ekvádor dohodol s Britániou aj na jeho následnou zatknutí.

Vysokopostavený ekvárodský predstaviteľ, ktorý si neželal byť menovaný, však následne poprel, že by sa už o vykázaní Assangea z priestorov veľvyslanectva rozhodlo. Ekvádorské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na správu WikiLeaks uviedlo, že sa nevyjadruje k "fámam, teóriám a dohadom, ktoré nemajú žiaden doložiteľný podklad".

Ekvádorský prezident Lenín Moreno už 2. apríla vyhlásil, že Julian Assange "opakovane porušil" podmienky svojho azylu na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne. Assange podľa neho nemá právo "hackovať súkromné účty alebo telefóny" a nemôže zasahovať do politiky iných krajín. Súčasne uviedol, že jeho krajina sa pokúša dosiahnuť dohodu s Britániou, ktorá by umožnila Assangeovi opustiť ambasádu.

Assange našiel útočisko na londýnskej ambasáde Ekvádoru v roku 2012 so zámerom vyhnúť sa extradícii do Švédska, kde ho mali vypočúvať v rámci vyšetrovania sexuálneho útoku. Toto konanie bolo neskôr zastavené. Avšak 47-ročný Austrálčan sa obáva, že by mohol byť z Británie vydaný na stíhanie do USA, kde by ho zrejme čakal prísny trest v spojitosti so zverejnením amerických tajných dokumentov. Assangeove vzťahy s ekvádorským hostiteľmi sa v posledných rokoch zhoršovali. Vlani mu napríklad pozastavili na ambasáde prístup k internetu.