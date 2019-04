Bezmocnosť a trápenie v rodine šéfa Vodohospodárskej výstavby: Beáta nevidela synčeka celých 8 mesiacov!

Trápia sa všetci. Zúfalá matka Beáta (40), bývalá partnerka Daniela Kvoceru (51), šéfa Vodohospodárskej výstavby, bojuje o svoje dieťa.

Zápas rodičov o synčeka Danielka (5) sa rozpútal po ich rozchode. Súd dieťa predbežne pridelil do opatery otca, ktorý žije v Bratislave. Matka sa sťažuje na to, že synčeka nevidela už 8 mesiacov. Aj keď má podľa súdu možnosť vídavať ho každý párny víkend, tvrdí, že jej v tom bráni jeho otec. Kvocera všetky tvrdenia matky popiera.

Vzťah už bývalých partnerov stroskotal po 5 rokoch. Po tom, ako sa v apríli 2017 rozišli, Beáta odišla do Košíc k rodičom. Podala žiadosť o neodkladné opatrenie na dočasné zverenie Danielka do opatery. Kvocera ju v tom však predbehol.

Na bratislavskom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVAR) podpísali rodičia dohodu o dvojtýždňových striedaniach. Od septembra 2017 je chlapček zverený otcovi. Momentálne sa čaká na to, že mu ho natrvalo pridelia.

Má problémy s očami

Beáte sa nepozdáva zdravotný stav synčeka, ktorý má problémy s očami. „Od jedného roka sa lieči na divergentný strabizmus. Kým som mala na neho dosah, denným cvičením dochádzalo k zlepšeniu. Jeho zrak sa pre laxný prístup otca neskôr výrazne zhoršil a lekár nariadil operáciu. Po zákroku musí každý deň cvičiť, zanedbávaním by mohlo dôjsť k trvalému poškodeniu zraku,” vysvetľuje Beáta, ktorá sa sťažuje aj na to, že Danielko váži iba 17 kg. „Otec bez môjho súhlasu a vedomia prehlásil syna zo súkromnej anglickej škôlky do štátnej a pritom sám uvádza, že dieťa nejedáva a nespáva. Vlani od januára do septembra pribral len 200 gramov. Trápi sa a chýba mu mama,” tvrdí s plačom matka.

Bez vianočného darčeka

Beáta vraví, že mala byť so synčekom aj cez Vianoce a na Silvestra. „Keď si ho chcem prevziať v zmysle neodkladného opatrenia, otec mi vždy po telefóne oznámi, že si to údajne nepraje. Doteraz mám doma vianočný stromček aj s darčekmi od Ježiška,” povedala smutným hlasom. Napriek tomu pravidelne cestuje do Bratislavy a snaží sa stretnúť so synčekom.

„Je to príšerný pocit bezmocnosti a zúfalstva, keď sa neviete dostať k vlastnému dieťaťu a súdy a UPSVAR sa odvolávajú na stabilitu výchovného prostredia,” sťažuje sa matka s tým, že Kvocera na ňu podal trestné oznámenia za ohováranie, prenasledovanie i bránenie styku s chlapcom. „Všetky však boli po predložení mojich dôkazov zmietnuté zo stola ako neopodstatnené. Ťahanice o dieťa vnímam ako fenomén, že maloleté deti sa zverujú oteckom papalášom. Stačia ich kontakty, funkcia a majetok, to je viac ako milujúca náruč matky,” plače nešťastná Beáta.

D. Kvocera: Matka Neprejavuje o syna záujem

Syn má od narodenia vrodenú a ľahko odstrániteľnú vadu, avšak matka bráni tomu, aby bol operovaný. Zákrok odporučili dvaja významní oční lekári. Môj syn je zdravý a šťastný chlapec, behá, skáče, športuje, má primeranú výšku aj váhu jeho veku, čo potvrdila aj jeho detská lekárka po komplexnom vyšetrení.

Matka sa svojvoľne rozhodla zmeniť synovi škôlku bez toho, aby sa spýtala syna alebo mňa, či s tým súhlasíme. Chlapec je veľmi smutný a denne sa ma pýta, kedy môže ísť do svojej škôlky a byť a hrať sa so svojimi kamarátmi. Nikdy som matke nebránil v styku so synom. Žije pri Košiciach, má možnosť bývania aj práce v Bratislave, napriek tomu od septembra 2017, kedy mi bol syn zverený súdom, sama nejaví skutočný záujem o syna a zostáva v Košiciach.

Ako zápasníci v ringu

Mária Horváthová, psychologička

Súperivo nastavení rodičia sú ako dvaja zápasníci v ringu. Je to častokrát hra bez fair-play pravidiel, nehovoriac o bezhraničnom precedense, že aktívnym divákom v hľadisku je ich dieťa. Správanie a konanie takto orientovaných rodičov má neblahé dôsledky. Môže to mať vplyv na prežívanie, správanie, konanie dieťaťa až po objavenie sa somatických príznakov alebo iných maladaptívnych foriem správania sa.