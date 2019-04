Rizikový zápas Slovan - D. Streda bol bez rušivých momentov: Prečo skrotli futbaloví chuligáni!

Veľká, pozitívna zmena! Rizikový zápas Slovan Bratislava – DAC Dunajská Streda (3:1) hrozil, ako vždy, divočinou. Na trávniku, v hľadisku, mimo štadióna. Nakoniec to bola pohoda.

Až na menší konflikt v uliciach pri odchode fanúšikov hostí vládol pokoj zbraní. V dramatickom zápase síce padali žlté i červená karta, no hralo sa férovo. Priaznivci oboch tímov sekali dobrotu. Ostro sledovaný súboj sa obišiel bez jediného delobuchu, svetlice či dymovnice.

Málo vídaný jav na našich futbalových ihriskách. Zrazu nie sú potrebné ani ochranné siete za bránkou. Ako na Britských ostrovoch. „Je to výsledok obnovenej spolupráce s fanklubom. Požiadali sme fanúšikov, aby sa viac zamerali na povzbudzovanie a nie pálenie vecí a odpaľovanie pyrotechniky. V sektore majú vytvorené dobré podmienky. Na oplátku od nich chceme slušné skandovanie,“ povedal Novému Času Zdeno Roman, technický riaditeľ Slovana. Pred mesiacom to proti Trnave pripomínalo v belasom kotle vítanie nového roka. Krst Tehelného poľa sprevádzala pyrošou, ktorá rozdráždila disciplinárku. Slovan vyfasoval pokutu 10-tisíc eur a do konca júna aj podmienku odohrať jeden zápas bez divákov v sektore C.

„Pyrotechnika nikoho nezranila, no aj tak nás potrestali. V európskych pohároch sa chceme týmto problémom vyhnúť.“ Priaznivci DAC-u vedia tiež spustiť farebné peklo. Nie raz vydymili susedné Pasienky. Tam stačilo prehodiť pred zápasom cudzie predmety cez plot a po osobnej prehliadke sa po ne zastaviť. „Na Tehelnom poli to neexistuje. Štadión je celý deň uzavretý. Doslova zamknutý. Pri nástupe usporiadateľov sa kontrolujú sektory. Veľmi užitočný je kvalitný kamerový systém. Spätne odhalí všetkých, ktorí by hádzali niečo na ihrisko,“ zdôraznil Roman.

Podľa jeho slov po premiére fanúšikov súpera v novej aréne neprišlo k žiadnym škodám. Toalety sú v pôvodnom stave, ochranné plexisklá a sedadlá tiež. „Všetko je v poriadku. Vyvíja sa to zatiaľ dobrým smerom. Spokojnosť vládla už po vzájomnom súboji v Dunajskej Strede. Fanúšikovia oboch tímov tam tiež korektne povzbudzovali a naši nič nezničili. Za takýto prístup treba všetkých pochváliť. Dúfajme, že v tom budú pokračovať.“

Fanúšikovi zachránili na tribúne život

Polhodinu pred zápasom Slovan – DAC skolaboval na tribúne Tehelného poľa starší muž. Oproti duelu s Trnavou, keď tiež prišlo nevoľno jednému fanúšikovi, išlo o vážnejší prípad. „Vďaka rýchlemu zásahu usporiadateľskej služby, v ktorej sú aj školení ľudia na tieto zásahy, sa ho podarilo zachrániť,“ prezradil Roman. Akciu potvrdila i záchranná služba Falck: „Naši kolegovia záchranári boli na mieste približne do minúty. Pána, ktorý nedýchal, po niekoľkých minútach oživili a sanitka ho pri vedomí odviezla do nemocnice.“