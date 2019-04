Bývalý majster sveta sa pridal v Piešťanoch k tímu: Čo zlákalo Handzuša k návratu do repre?

Prvýkrát v kompletnom zložení. Slovenskí hokejisti v Piešťanoch včera odštartovali prvú časť prípravy na MS 2019 v Bratislave a Košiciach (10. - 26. mája).

Tá vyvrcholí vo štvrtok prípravným zápasom proti Švédsku v Topoľčanoch. S tímom už je aj nový asistent trénera a bývalý majster sveta Michal Handzuš. Prijal ponuku generálneho manažéra Miroslava Šatana a priznal, že sa teší na zápasový adrenalín.

Tréner Craig Ramsay má tento týždeň k dispozícii 22 hráčov a staronového asistenta Michala Handzuša, s ktorým už spolupracoval počas prípravných zápasov proti Česku v úvode sezóny 2017/2018.

„Už som bol s tímom na striedačke a viem, čo to zahŕňa. Bavilo ma to a som rád, že opäť môžem vidieť hokej z iného uhla. Zároveň verím, že môžem pomôcť. Inak by som to nezobral,“ ubezpečil majster sveta i víťaz Stanleyho pohára. To, že sa šampionát uskutoční na Slovensku, vraj nezavážilo. „Pre mňa je česť byť s osobnosťou, ako je Craig Ramsay, ale aj s Robom Petrovickým. Beriem to ako výzvu a určite aj stres. Nedá sa povedať, že by mi stres chýbal, skôr adrenalín, ktorý príde vždy so zápasom,“ uviedol Handzuš, ktorého na striedačke po play-off extraligy ešte doplní Andrej Podkonický zo Zvolena.

Medzi hráčov, ktorým sa sezóna skončila už vo februári a zabojujú o premiérové MS, patrí útočník Slovana Adam Liška. „Keby som neveril, že nemám šancu, nebol by som tu. V príprave urobím všetko pre úspech. Pripravoval som sa so skupinkou pod vedením Roba Petrovického v Bratislave. Je tu obrovská konkurencia, boj o fleky bude náročný a taký bude hneď úvodný prípravný duel proti Švédom,“ uvedomuje si Liška.