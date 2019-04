Handzuš chce byť maličké koliesko veľkého stroja: Čo bude jeho hlavnou funkciou?

Po dlhšej pauze sa Michal Handzuš vrátil na striedačku slovenskej hokejovej reprezentácie. Ako jeden z asistentov bude vypomáhať hlavnému trénerovi Craigovi Ramsaymu počas prípravy pred májovými MS, ale aj priamo na domácom šampionáte.

Bývalý reprezentačný center, držiteľ troch medailí z MS (1-2-0) i slávneho Stanleyho pohára by chcel pomôcť mužstvu najmä svojimi skúsenosťami, ktoré nadobudol počas dlhej a úspešnej hráčskej kariéry.

Handzuš už v minulej sezóne vypomáhal národnému tímu, v tomto ročníku však na striedačke absentoval. Od generálneho manažéra Miroslava Šatana dostal ponuku na pozíciu asistenta už vlani v lete, ale vtedy ju odmietol, keďže mal záujem sa venovať mládeži v Banskej Bystrici.

Teraz svoj postoj prehodnotil a dlhoročnému reprezentačnému spoluhráčovi povedal áno. "Myslel som si, že Miro osloví niektorého z trénerov, ktorí pri reprezentácii počas sezóny rotovali, alebo sa postu asistenta ujme Vlado Országh. Ten však povedal nie. Približne pred tromi týždňami sa ma Miro spýtal, či do toho nejdem, či nerozmýšľam ísť aspoň na šampionát. Nechal som si to celé prejsť hlavou. Lákalo ma to už pred sezónou, ale nebol pre mňa vtedy ten správny čas. Tentoraz som povedal áno," prezradil Handzuš na pondelkovom reprezentačnom zraze v Piešťanoch.

Jeho hlavnou funkciou v šatni a na striedačke bude komunikovať s hráčmi: "Už predtým, ako sme sa definitívne dohodli na spolupráci, som dvakrát hovoril s Craigom, ako by mohla vyzerať moja úloha. Nie som tréner, nikdy som netrénoval. Craig chcel, aby som mal na starosti komunikáciu s hráčmi, detailové i systémové veci, ktoré možno vidím trochu ináč, z nadhľadu. Chcem hráčom ukázať detaily, predsa len, systém, ktorý Craig praktizuje, už trochu poznám z minulej sezóny. Veľakrát som ho hral v Amerike, ovládam ho. Chcem ho chalanom čo najlepšie priblížiť."

Kanadský kormidelník je rád, že Handzuš kývol na reprezentačnú ponuku a bude ho mať opäť po svojom boku. "Som nadšený, že sa Michal rozhodol pridať k realizačnému tímu. Už len svojou prítomnosťou bude pre tím posilou. Hral na najvyššej možnej svetovej úrovni, dosiahol významné úspechy. Bude perfektný človek na komunikáciu s hráčmi. Keď hovorí, tak všetci počúvajú. S Michalom veľmi dobre vychádzam. Teším sa na spoločné rozhovory, keď si preberieme, čo môžeme urobiť lepšie, čo spraviť odlišne. Očakávam, že bude na lavičke a že moje správy bude odovzdávať hráčom," priblížil Ramsay detaily spolupráce.

Či bude prvý asistent Handzuš alebo Róbert Petrovický, nie je podľa Ramsayho podstatné, dôležité je, že bude mať na striedačke oboch. Realizačný tím by mal ešte skompletizovať Andrej Podkonický, ktorý sa pripojí k mužstvu po skončení klubových povinností v HKM Zvolen. "Michal je možno ako tréner menej skúsený, no má väčšie skúsenosti ako hráč, keďže dlhý čas pôsobil v NHL. Bude pre nás veľkou posilou," zopakoval Ramsay.

Byť súčasťou diania na domácom svetovom šampionáte je pre Handzuša veľká výzva: "Každý sa na to teší, či už my tréneri, hráči alebo fanúšikovia. Bude to zaujímavé a zároveň i stresujúce." Čo sa týka hokejového stresu, ktorý zažíval dlhé roky ako hráč, ten mu vôbec nechýba: "Možno adrenalín, keď sa hral veľký zápas. Je to pre mňa určite veľká skúsenosť byť s Craigom i Robom Petrovickým na jednej striedačke, môžem vidieť hokej aj z tejto perspektívy. Budem sa snažiť chalanom poradiť, odovzdať im to, čo som zažil. Dúfam, že budem môcť byť maličké koliesko veľkého stroja."

V uplynulom období Handzuš prežil viac času so svojou rodinou, venoval sa práci v banskobystrickom klube, chodil na tréningy a zápasy tamojšej mládeže. Teraz znova nabehne do funkcie, ktorá si vyžaduje väčšiu časovú vyťaženosť. Opäť zažije cestovanie s národným tímom: "To je jedna z vecí, ktorá mi v živote vôbec nechýbala. Ale celkovo ma táto práca baví. Bol som vlani na dvoch reprezentačných akciách a bolo to zaujímavé. Spoznal som, ako to funguje a čo to všetko obsahuje. Keď som zvažoval tento post, rozhodujúce pre mňa bolo, že dokážem tímu pomôcť, že tam nebudem len tak stáť, to by bola strata času."

Asistentská úloha v reprezentácii by mohla byť pre neho dobrým odrazovým mostíkom do ďalšej trénerskej kariéry, už aj na klubovej úrovni. Handzuš zatiaľ bližšie o svojej budúcnosti nerozmýšľal: "Neviem, čo bude ďalej. Hľadám niečo, čo by ma bavilo. Uvidíme..."