Slovenská hokejová reprezentácia sa zišla v Piešťanoch: Žiadne ospravedlnenky

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay spolu s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom privítali na pondelňajšom zraze v Piešťanoch všetkých 22 nominovaných hráčov.

Na štarte záverečnej prípravy pred MS v Bratislave a Košiciach nemuseli v porovnaní s predchádzajúcimi reprezentačnými akciami počítať žiadne ospravedlnenky.

"Zvyčajne som pred turnajom dostal správu, že sa nám niekto zranil alebo ospravedlnil z iných dôvodov. Teraz mi nevolal nikto, nepočul som ani jednu zlú správu," spokojne konštatoval Ramsay.

Slováci rozložili svoj kemp v Piešťanoch, prvý zápas záverečnej prípravy pred MS odohrajú proti Švédsku vo štvrtok o 17.00 h v Topoľčanoch.

"Každý z nominovaných hráčov dostane šancu zabojovať o miestenku na šampionát. Nikdy neviete dopredu, ako to vypáli, aj vlani sa cez prípravu prebojovali na majstrovstvá sveta chalani, od ktorých sa to možno nečakalo. Očakávame, že sa nám hráči ukážu v čo najlepšom svetle, budú na ľade bojovať a osvoja si náš herný systém. Od každého hráča budeme očakávať dodržiavanie pokynov, aby všetci podali tímový výkon, čo najviac gólov dali a čo najmenej inkasovali," vyslovil sa Ramsay.

Kanadský kormidelník spolu so Šatanom skompletizovali pred nadchádzajúcou akciou realizačný tím na celú prípravu i domáci šampionát. Na postoch asistentov budú pôsobiť okrem Róberta Petrovického aj Michal Handzuš a Andrej Podkonický.

V nominácii na duel so Švédskom nie sú žiadni nováčikovia, no prvýkrát v tejto sezóne sa v národnom tíme predstavia napríklad obranca Peter Trška či útočníci Tomáš Mikúš a Dávid Gríger. Premiéru v reprezentačnom mužstve v tejto sezóne si odkrúti aj skúsený brankár Július Hudáček.

V kádri figuruje najviac hráčov z KHL, z deviatich až šiesti prišli zo Slovana Bratislava. Síce sa im sezóna skončila už dávno, no v uplynulých týždňoch poctivo trénovali na ľade a chystali sa na reprezentáciu. Najvyššia česká súťaž dodala osem hráčov, z domácej Tipsport Ligy sú brankár Andrej Košarišťan (Nové Zámky), obranca Martin Chovan (Detva), útočníci Ladislav Nagy (Košice) a Radovan Puliš (Detva), zadák Martin Štajnoch pôsobí v Red Bulle Salzburg v EBEL.

Štvrtkovým duelom so Švédskom v Šatanovom rodnom meste štartujú Slováci mesačnú šnúru prípravných stretnutí. Následne ich preveria Nemci v dvojzápase v Garmisch-Partenkirchene a Kaufbeurene (11. a 13. apríla), Rakúšania v dvojzápase v Salzburgu a Innsbrucku (19. a 20. apríla), Česi v dvojzápase v Trenčíne a Nitre (26. a 27. apríla) a Veľká Británia v Poprade (4. mája). Generálkou na domáce MS bude súboj s Nórmi v Michalovciach (7. mája).

"Švédi sú na úvod prípravy ťažký súper. Neprišli sem síce v plnom zložení, ale aj tak majú kvalitný káder. Keď sme s nimi vlani hrali na šampionáte, potvrdili svoju obrovskú silu. Očakávame náročný duel, Švédi budú hrať rýchly a tvrdý hokej, musíme sa im v tom vyrovnať. Nie je však zlé hneď v úvode prípravy vedieť, ako na tom sme," tvrdí Ramsay.



Káder SR pred prípravným zápasom so Švédskom:

Brankári: Andrej Košarišťan (HC Nové Zámky, štarty v reprezentácii/góly: 3/0), Július Hudáček (Spartak Moskva, Rus./KHL, 42/0).

obrancovia: Michal Čajkovský (Dinamo Moskva, Rus./KHL, 48/5), Mário Grman (Slovan Bratislava, KHL, 16/0), Martin Chovan (HC 07 Detva, 7/1), Adam Jánošík (Slovan Bratislava, KHL, 61/3), Mislav Rosandič (Mountfield HK, ČR, 11/0), Michal Sersen (Slovan Bratislava, KHL, 114/9), Martin Štajnoch (Red Bull Salzburg, Rak/EBEL, 22/0), Peter Trška (Vítkovice, ČR, 19/0).

útočníci: Martin Bakoš (HK Soči, Rus./KHL, 59/12), Dávid Buc (Slovan Bratislava, KHL, 26/2), Lukáš Cingel (Mountfield HK, ČR, 51/4), Dávid Gríger (Karlovy Vary, ČR, 1/1), Andrej Kudrna (Sparta Praha, ČR, 52/12), Adam Liška (Slovan Bratislava, KHL, 2/0), Tomáš Mikúš (Karlovy Vary, ČR, 1/0), Ladislav Nagy (HC Košice, 108/33), Matej Paulovič (Mountfield HK, ČR, 18/3), Radovan Puliš (HC 07 Detva, 10/4), Matúš Sukeľ (Slovan Bratislava, KHL, 14/0), Radoslav Tybor (Vítkovice, ČR, 41/4).