Pred 4 rokmi odišla pracovať do Česka, akoby sa po nej zľahla zem: Polícia pátra po nezvestnej Eve

Policajti z Bánoviec nad Bebravou žiadajú verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 60-ročnej Eve Martišovej z Bánoviec nad Bebravou.

Nezvestná je od roku 2015. Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová, Martišová pred Vianocami 2015 nenastúpila do práce v Českej republike. Naposledy ju videli s mužom poľskej národnosti. Do dnešného dňa sa nikomu z rodiny neozvala, nikoho neinformovala a nie je známe miesto, kde by mohla byť.

Eva Martišová je vysoká 168 centimetrov, plnoštíhlej postavy. Má zelené oči a tmavé vlasy po plecia. V čase, keď odišla z domu, mala na sebe modré rifle a hnedú zimnú vetrovku. So sebou mala potvrdenie o vystavení nového občianskeho preukazu a mobilný telefón nezistenej značky.

"Akékoľvek informácie, ktoré by pomohli vypátrať nezvestnú, môže verejnosť oznámiť na najbližší policajný útvar, na bezplatnú policajnú linku 158 alebo na stálu službu Obvodného oddelenia Bánovce nad Bebravou na telefónnom čísle 096 121 3755," doplnila Antalová.