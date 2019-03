Laura († 36) porodila dcérku netušiac, čo sa stane o 2 roky neskôr: Krutý zásah osudu!

Mladá mamička, ktorá svojím bojom proti zákernej chorobe inšpirovala tisíce ľudí, najťažsí zápas svojho života prehrala.

Laura Cafferty († 36) sa strašnú správu o svojej veľmi raritnej forme rakoviny tkaniva dozvedela v deň svojich 34. narodenín, len pár týždňov po narodení dcérky Mayi. Okamžite s manželom začala hľadať dostupné možnosti liečby. "Dôvod, prečo bojujem, je moje malé dievčatko. Má dva roky," napísala na sociálnej sieti, kde ľudí pravidelne zásobovala informáciami o svojej liečbe. Ako píše portál Foxnews, od svojich podporovateľov však potrebovala viac.

Anglicko, v ktorom mladá Írka žila s rodinkou, totiž nemalo dostupnú liečbu, ktorá by jej mohla pomôcť. Musela za ňou odletieť do Mexika, kde využila možnosť imunoterapie. Na tieto účely jej vo veľkej miere prispeli dobrí ľudia, ktorí jej na internete malými čiastkami vyzbierali 155 000 €. Samotný "výlet" do Mexika stál 34 000 €. Žiaľ, ani to Laure život nezachránilo. Jej manžel Karl v rozhovore povedal. "Lietali sme do Southamptonu, kde dostávala každý týždeň chemoterapiu. Raz doktor povedal, že sa jej choroba rozširuje. Laura povedala ´Ok, tak aké sú ďalšie možnosti?´. Bohužiaľ, neboli už žiadne. Tumor zasiahol jej miechu a chrbát."

Pod ním sa okamžite začali množiť stovky komentárov, ktoré vyjadrovali kondolencie rodine a ďakovali zosnulej žene za inšpiráciu v boji s chorobou.