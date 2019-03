Tomi Kid píše dve knihy naraz: Z boxera spisovateľ?

Niekdajší slovenský boxer Tomi "Kid" Kovács sa po konci aktívnej kariéry plynulo pustil do práce funkcionára a trénera.

Úspešne vybudoval aj vlastnú akadémiu. Okrem toho má aktuálne rozpísané dve knihy, ktoré by chcel postupom času publikovať. "Mám pripravenú knihu o svojom zverencovi ´Viliam Tankó - Šampión z chatrče´, ktorú som rozpísal už minulý rok a takisto chcem napísať aj o svojej kariére. O tom, ako som to všetko budoval, ako som sa dostal z Galanty do Ameriky, ako som sa dostal k titulovým zápasom, ako som staval ring, boxoval, všetko som si riešil sám. Od plagátovania až k zápasu. Je to takisto zaujímavý príbeh," uviedol pre agentúru SITA Tomáš Kovács.

Presný termín, kedy by chcel knihy vydať, si neurčil. "Potom ma oslovila budova, ktorú som kúpil a prerobil a začal som na tom pracovať. Chce to čas," myslí si.

V závere minulého roka sa znovu postavil do ringu v Bratislave, kde zdolal niekdajšieho maďarského šampióna Andrása Suláka. Popri tréningu však usilovne pracoval na budovaní akadémie v Matúškove a príprave svojich zverencov. "Mám za sebou tri veľmi náročné roky, azda najnáročnejšie v živote. Prerábal som na akadémiu starú sýpku, o ktorej som vždy hovoril, že má sto rokov. Zistili sme, že zadná časť má až tristo rokov, až o ďalších dvesto rokov neskôr sa pribudovala predná časť. Všetko sme to robili svojpomocne. Pomáhali mi, najmä zo začiatku, aj moji zverenci, potom sa kondične unavili," spomína už s úsmevom Tomi "Kid".

Vlastnú akadémiu si pred časom otvoril niekdajší vynikajúci gymnasta Samuel Piasecký, ktorý priznal, že aby mohol zrealizovať projekt, musel si požičať peniaze. Podobne na tom bol aj Kovács. "Neprestali sme a dotiahli sme to do úspešného konca. Tú budovu som odkúpil od tridsiatich majiteľov, riešil som nie malý úver, nebola to ľahká cesta. Aj to je na knihu.prezradil Kovács a dodal, že to všetko stálo za to: "Teraz som veľmi hrdý na to, čo sme vybudovali. Opäť sa ukázalo, že keď sa človek do niečoho pustí a verí tomu, tak to vie dokázať."Práca s deťmi ho veľmi napĺňa. "Ich víťazstvá mi dávajú veľmi veľa.Keď prišiel, na rozcvičke sa prechádzal, lebo nevedel bežať. Teraz už má výbušnosť a silu. Robí veci, ktoré nikdy nevedel robiť. Dokáže spraviť drep či kotúľ, čo predtým nevedel.uzavrel pre agentúru SITA Tomáš "Kid" Kovács.