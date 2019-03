Toto nikto nečakal: McGregor spravil vážne rozhodnutie, všetkému je koniec!

Conor McGregor sa rozhodol ukončiť profikariéru bojovníka v klietke. Dvojnásobný šampión UFC oznámil toto svoje rozhodnutie prostredníctvom odkazu fanúšikom na twitteri.

"Rozhodol som sa skončiť s kariérou zápasníka v MMA. Som pripravený na život," uviedol bývalý šampión UFC v pérovej a ľahkej váhe na twitteri. Všetkým svojím kolegom želám do budúcnosti len to najlepšie," napísal 30-ročný McGregor.

Posledný veľký súboj v "oktagone" absolvoval v októbri 2018, keď neuspel proti ruskému rivalovi Chabibovi Nurmagomedovovi. Dlhoočakávanému boju o titul v strednej hmotnostnej kategórii v Las Vegas predchádzali slovné urážky. Duel s jasnou športovou prevahou ruského bojovníka MMA mal nechutnú dohru v podobe fyzickej potýčky oboch znepriatelených strán. Osobne na nej participoval aj Nurmagomedov, keď preskočil klietku a napadol jedného z členov podporného tímu McGregora. Neskôr sa za to ospravedlnil, ale zdôraznil, že jeho skratové konanie bolo následkom hrubých urážok jeho osoby a náboženského cítenia zo zázemia súpera.

McGregor pôsobil v športe s oficiálnym názvom Miešané bojové umenia (MMA) od roku 2007. Časom sa stal jeho rešpektovanou značkou a výrazne prispel k jeho celosvetovej popularite. Etabloval sa ako jeden z najúspešnejších bojovníkov. Jeho nekompromisný spôsob boja, ale aj sebavedomosť až veľkohubosť na verejnosti pritiahli veľké množstvo fanúšikov, ale aj milióny dolárov pre organizátorov týchto súbojov. Kariéru ukončil s bilanciou 21 víťazstiev a 4 prehry. "Teraz sa pripojím k mojim bývalým súperom, ktorí sú už v dôchodku," skonštatoval McGregor.

BBC pripomína, že to nie je prvýkrát, čo McGregor oznámil koniec. V apríli 2016 tiež napísal, že končí mladý, ale napokon sa vrátil do diania. Pamätný bol jeho súboj s americkou legendou boxu Floydom Mayweatherom, ktorý sa v auguste 2017 skončil v prospech favorita, ale až v desiatom kole tzv. technickým knokautom. McGregor vtedy v boxerských rukaviciach poriadne potrápil favorita, hoci ten sa vrátil iba na skok z boxerského dôchodku.

Prezident organizácie UFC Dan White už stihol zareagovať na rozhodnutie McGregora. "Má dosť peňazí, aby si mohol užívať dôchodok. Dáva mi to zmysel. Keby som bol na jeho mieste, urobil by som to isté. Samozrejme, odchádza z boja, ale nie od rozrobenej práce, keďže je tvárou írskej whisky. Určite bude mať toho dosť na práci."