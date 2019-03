Nasťa odhalila svoje plány: Uvažuje v budúcnosti nad trénerstvom?

Desať rokov robila radosť slovenským fanúšikom a stala sa našou zimnou kráľovnou. Reč je o trojnásobnej olympijskej víťazke a čerstvej majsterke sveta Anastasii Kuzminovej (34), ktorá sa v nedeľu rozlúčila so svojou skvelou kariérou. Denníku Nový Čas prezradila, čo ju teraz čaká a či sa v budúcnosti neplánuje venovať trénerstvu.

- Bolo to naozaj emotívne. Keď som dobehla do cieľa, čakal ma tam celý môj tím a pripravil mi krásnu rozlúčku. Bolo šampanské, ohňostroj a vyhodili ma aj do vzduchu (smiech).Potom som sa išla rozlúčiť aj

s fanúšikmi, asi hodinku somrozdávala podpisy a fotila sa s nimi.

Na čo ste mysleli, keď ste išli posledný okruh a posledné metre do cieľa?

- Snažila som sa ísť do týchto pretekov s chladnou hlavou, pokúsiť sa ešte zabojovať o veľký krištáľový glóbus, hoci šanca bola maličká, ale bola, a ja som maximalistka. Škoda, už na prvej streľbe mi to nevyšlo, emócie tam naozaj boli. Asi som si šťastie vyčerpala deň predtým v stíhačke, kde som vybielila všetkých 20 terčov.

Poslednú sezónu ste absolvovali kvôli dvom cieľom - získať vytúžený titul majsterky sveta a pokúsiť sa vybieliť všetkých 20 terčov, čo sa aj podarilo...

- Áno, som veľmi šťastná, čo som si pred sezónou predsavzala, sa mi aj

podarilo splniť.Jediné, čo mi v mojej kariére chýba, je veľký krištáľový glóbus, ale nemôžem mať všetko. Som spokojná s tým, čo som dokázala.

- Nie, už som to veľakrát povedala, že končím a nič sa nemení. Treba vedieť odísť v správny čas a ten nastal. Som aj matka dvoch detí

a chcem vidieť, ako vyrastajú. Navyše budem o rok staršia a nikde nie je napísané, že takúto formu by som mala aj o rok

Špekuluje sa o tom, že by ste v budúcom ročníku pomohli aspoň v štafetách.

- Teraz si potrebujem oddýchnuť, cestujem za rodičmi do Ruska a potom ideme aj na Kamčatku. V lete ma ešte čakajú dva exhibičné preteky v Nórsku i Nemecku v biatlone na kolieskových korčuliach. Či vypomôžem

v štafetách, to sa uvidí v lete či na jeseň, musím sa o tom porozprávať s viacerými ľuďmi.

Uvažujete v budúcnosti aj nad trénerstvom?

- Hovorí sa, že úspešný športovec nemusí byť aj úspešným trénerom. Skôr by som v budúcnosti najskôr vyskúšala pozíciu poradkyne či konzultantky, ak bude o moje služby záujem.