Čitateľa naštvali policajti na moste, vedenie sa ich zastalo! Dopravný analytik nesúhlasí: Mali sa postaviť inam

Policajti parkovali na moste a prepieklo sa im to! Upozornil nato čitateľ Nového Času, ktorý zhotovil fotografie zo situácie, keď ich muselo obchádzať iné vozidlo.

Ich nadriadený tvrdí, že všetko bolo v súlade so zákonom. Neoznačené policajné auto stálo v Prešove na moste, z ktorého sa schádza na Levočskú ulicu. Čitateľ si myslí, že zneužili svoje postavenie.

“Policajti arogantne merajú rýchlosť v križovatke na ulici Levočská. Tvária sa, že odbočujú a pritom stoja a merajú, čo problém nie je, ale len do chvíle, kým sa za nich postaví iné vozidlo a oni ho obmedzujú,” rozčuľuje sa čitateľ a pokračuje: “Slovenská spravodlivosť, státie na moste je zakázané! Ak by som tam stál ja a takto obmedzil premávku, tak to mám za 50 €!”

Polícia však vidí celú vec inak. “Tento podnet sme riešili ešte začiatkom decembra 2018. Nadriadení policajtov to prešetrili a nezistili pochybenie zo strany policajnej hliadky,” uviedol prešovský krajský policajný hovorca, Daniel Džobanik. Podľa neho policajti plnili povinnosti v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

“Konkrétne sme mali informáciu, že po diaľnici v smere od Popradu do Prešova jazdí vozidlo vysokou rýchlosťou, čím ohrozuje ostatných účastníkov cestnej premávky. Táto hliadka bola súčasťou opatrení na zastavenie tohto vozidla a riešenie vodiča,” vysvetlil Džobanik.

Dopravný analytik Ján Bazovský však tvrdí, že policajti postupovali nesprávne. “Treba skúmať, či ohrozenie ostatných vodičov tým, že porušili pravidlá cestnej premávky, je adekvátne dôležitosti zásahu. Keď na vodiča čakala jedna hliadka, určite to nebol žiadny nebezpečný zločinec. Mali sa postaviť hocikam inam. Napríklad na krajnicu, alebo na

iné vhodné miesto. Čo by sa stalo, keby kvôli tomu, že ohrozujú vodičov na moste, došlo k nehode a zrazili by sa tam vozidlá? Znalec by ich mohol označiť za spolupáchateľov nehody. Ľudia by mali vedieť, že policajti nemajú väčšie práva, ako ostatní vodiči,” uzavrel Bazovský.