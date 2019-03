Po hádzanárkach a futbalistoch hviezdami aj hokejisti: Michalovce dávajú športovcom 1 milión €

Kam sa na nich hrabú Košice alebo Prešov.

Palec hore patrí Michalovciam. Popri špičkovej ženskej hádzanej a futbalistoch majú aj skvelých hokejistov. Dukla Ingema v siedmom zápase baráže porazila Žilinu a historicky postúpila do našej najvyššej súťaže.

V meste s 39-tisíc obyvateľmi to vyvolalo obrovskú radosť. Za úspechom športovcov je okrem ich talentu a trénerov aj významná podpora súkromného kapitálu a mesta.

Oslavujúce Michalovce, ktoré sú Európskym hlavným mestom športu 2019, sú na nohách. Dokazujú aj oveľa väčším mestám na východe, že keď sa chce, tak to ide. Hokejový klub s polmiliónovým rozpočtom na sezónu to pred pár dňami potvrdil postupom do Tipsport ligy. Otvoriť galériu Michalovskí hokejisti po víťaznom zápase v Žiline, ktorým potvrdili historický postup medzi elitu. Zdroj: pb

„Dali sme si jasný cieľ. Máme skvelú divácku kulisu, a tak je pre koho robiť hokej,“ prezradil prezident klubu Martin Burinský a pokračoval: „Fanúšikovia nás prišli húfne povzbudiť aj vonku. Stálo to veľa odriekania, ale partia menších podnikateľov sa spojila. Iste, potrebné sú aj peniaze, ale všetko klapalo, fungovala spolupráca s mestom.“ Podľa primátora dáva mesto ročne do športu okolo 1 milióna €.

Chceme sa pobiť o play-off

Michalovčania prepísali históriu premiérovým vstupom do slovenskej najvyššej hokejovej súťaže. Prví záujemcovia o permanentky na novú sezónu sa už prihlásili, a to hokejisti ešte oslavujú, fotia sa, mali autogramiádu a prijatie na radnici.

„Áno, je tu skvelá partia, ale snažíme sa byť lídrom a tomu podriaďujeme aj to, že nechceme byť fackovacím panákom, ale pobiť sa o play-off,“ dodal Burinský, podľa ktorého však rozpočet budú musieť zvýšiť o niekoľko desiatok percent. Presnú výšku odmeny za postup nechcel prezradiť, ale išlo o 5-cifernú sumu. Dobrou náladou nešetril ani kapitán mužstva Marek Kolba.

„Cieľ - mať do 2 rokov extraligu - sme splnili. Vytvorili sme skvelú partiu a dreli sme,“ povedal. Hokejový matador Richard Šechný (47), ktorý sa len vlani lúčil s kariérou a stal sa asistentom trénera, mal kedysi slávnu hlášku, že dobre zrobil. „Michalovce naozaj dobre urobili, lebo sme si to zaslúžili. Naši fanúšikovia sú úžasní,“ uzavrel legendárny Šechný.

Michalovce

(okresné mesto)

- Rozloha: 52,81 km²

- Počet obyvateľov: 39 396

Recept na úspech

Viliam Záhorčák, primátor Michaloviec:

- Sme mekkou športu na celom východe. Recept je jednoduchý: musíte chcieť. Mali sme šťastie, že rovnako je naladený poslanecký zbor a našli sme partnerov v súkromnom sektore. Spolupráca je príkladná. Ročne dávame do športu až okolo 1 milióna €.

Mesto preslávila hádzaná Otvoriť galériu Ženský hádzanársky klub Iuventa. Zdroj: sita

V Michalovciach má sídlo ženský hádzanársky klub Iuventa. Hoci sa jeho história datuje od polovice 70 rokov minulého storočia, výraznejšie výsledky dosahuje v novom miléniu. Hrdí sa najmä desiatimi majstrovskými titulmi (2003, 2006, 2007, 2011, 2012-2017), ale aj 8 triumfmi v Spoločnej slovensko-českej súťaži WHIL v sezóne 2008/2009, ako aj 8 víťazstvami v Slovenskom pohári.

Prvoligový futbal Otvoriť galériu Futbalový klub MFK Zemplín. Zdroj: sita

Futbalový klub v meste založili už v roku 1912. Zlomovú sezónu absolvoval MFK Zemplín v ročníku 2014/2015, keď vyhral druhú ligu a oslávil tak historický postup do najvyššej súťaže. Ako nováčik Fortuna ligy obsadili Michalovčania 11. miesto a zachránili sa v súťaži. V aktuálnom ročníku hrá tím v skupine o titul momentálne piaty.