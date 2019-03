Prasklo ich veľké tajomstvo: Ivana Chýlková a Jan Kraus tajili svadbu 10 rokov!

Pravda vyšla najavo! Český moderátor a herec Jan Kraus (65), ktorý už dlhé roky žije s herečkou Ivanou Chýlkovou (55), „kápnul božskou“. Hoci kedysi považoval svadbu za zbytočnosť, priznal, že sa so svojou partnerkou predsa len oženil. A to už pred desiatimi rokmi!

Ivana Chýlková učarovala Janovi Krausovi už v roku 1994 na nakrúcaní filmu Trio. Herečka v tom čase randila s hercom Karlom Rodenom a Kraus bol dokonca ženatý. Kraus napokon Chýlkovej srdce dobyl a nie je žiadnym tajomstvom, že Roden sa dal dokopy s Krausovou exmanželkou Janou.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Zatiaľ čo Rodenovi tento vzťah skrachoval, Krausovi trvá dodnes a ako vysvitlo, dokonca ho už stihol aj oficiálne spečatiť. Aj keď spočiatku zastával názor, že manželstvo má zmysel len kvôli majetku a je to právny inštitút, dnes si to už nemyslí. „Na druhej strane, keď som si to preštudoval, ono to nie je také jednoduché,“ priznal moderátor podľa týždenníka Sedmička vo svojej relácii Show Jana Krause.

Narážal tak na to, že pokiaľ by sa neoženil a jemu alebo Chýlkovej by sa niečo stalo, bolo by komplikované riešiť prípadné dedičstvo. „Musí sa preukazovať, že ste spolu žili,“ objasnil moderátor dôvody, prečo napokon vošiel do chomúta. Ako však upresnil, stalo sa tak už pred desiatimi rokmi. Dvojica, ktorá má spolu syna Jáchyma (20), tak oslávi cínovú svadbu.