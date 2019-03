Premiér Pellegrini o brexite: Slovensko podporuje krátkodobý posun termínu

Lídri členských krajín Európskej únie vrátane Slovenska sú ochotní podporiť krátkodobý posun odchodu Británie z EÚ, povedal vo štvrtok premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD).

Premiér na rokovaní Výboru NR SR pre európske záležitosti predstavil pozície, s ktorými Slovensko vystúpi na pravidelnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli, ktorý sa uskutoční vo štvrtok a v piatok. Program zasadnutia sa začne rokovaním zástupcov 27 členských krajín k brexitu, ktorý bude podľa premiéra vzhľadom na dynamický vývoj a blížiaci sa termín vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ kľúčovou témou summitu.

"Budeme sa venovať aktuálnemu vývoju v brexite a možnému predĺženiu lehoty na odchod Spojeného kráľovstva z EÚ," povedal. "Krátkodobým predĺžením by sme sa zároveň vyhli rizikám narušenia fungovania legitimity európskych inštitúcii v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu," uviedol premiér." "Slovensko chce v záujme ochrany práv a istoty občanov a podnikateľov podporiť požadovaný krátkodobý posun, ktorý by dal väčší časový priestor na dokončenie celého ratifikačného procesu," povedal a zdôraznil, že na to je potrebné mať schválenú dohodu o brexite. "Pokiaľ nebude schválená dohoda, budeme čeliť tvrdému brexitu," povedal.

Pozícia Slovenskej republiky, ako aj ostatných členských krajín je podľa jeho slov držať líniu a neotvoriť dohodu. "My sme ochotní, aj Slovensko, na dnešnom rokovaní podporiť predĺženie na určitú dobu, tú kratšiu" povedal. Lídri EÚ sú podľa neho schopní a ochotní zadefinovať určité ustanovenia v deklarácii o budúcich vzťahoch, aby uistili Britániu, že po schválení dohody nezostane uzamknutá v prechodnom období, ale EU bude mať snahu dohodnúť jasné pravidlá budúceho fungovania. Premiér v tejto súvislosti pripomenul, že slovenská vláda schválila opatrenia pre prípad tvrdého brexitu.