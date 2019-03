Extréneri sa zhodli na jednom: Na Maďarov platí len útok!

Derby ako remeň! Súboj geografických susedov Slovensko – Maďarsko (o 20.45 hod., PP Jednotka) hneď na úvod futbalovej kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Obe reprezentácie neuspeli v predchádzajúcich bojoch o svetový šampionát v Rusku. Aj preto nastal čas na reparát. Okrem favorizovaného Chorvátska hrajú v našej E-skupine ešte Wales a Azerbajdžan.

Slováci si dnes v Trnave želajú lepší vstup ako v poslednej kvalifikácii, keď podľahli Anglicku a prišli o vylúčeného kapitána Martina Škrtela. Proti Maďarsku nastúpia už bez šéfa defenzívy, ktorý ukončil reprezentačnú kariéru. Bývalí tréneri národného tímu Dušan Galis a Ján Kocian sa zhodujú, že handlovského rodáka nahradí Denis Vavro. Exžilinská stopérska dvojička so Škriniarom by mala dlhodobo vyriešiť stred obrany. Marek Hamšík to povedal na rovinu: Cítim, že koniec sa blíži Tréner Pavel Hapal omladzuje káder. V derby je pripravený poslať na ihrisko mix skúseností s mladíckou dravosťou. Zostavu, ktorá vydrží fyzicky a v búrlivej atmosfére neprepadne mentálne. Bude hrať odvážne, s rozumom. A ofenzívne. „V takýchto zápasoch sa nehrá na remízu. Proti Maďarom treba hrať útočne a agresívne. Nechápem, ako môžu niektoré naše ligové tímy hrať doma iba s jedným útočníkom. Nad tým sa len smejem. Ja som vždy hnal hráčov dopredu. Ľudia sú zvedaví na útočný futbal, a nie na odkopávanie lôpt,“ tvrdí Galis.

Hapal má podľa neho nevýhodu oproti Kozákovi v tom, že mu odišli štyria kľúčoví hráči. Okrem Škrtela aj Hubočan, Nemec a ešte predtým Weiss. „Chémia je narušená. Teraz musia mladí hráči ukázať, na čo majú. Je dôležité, aby sa nehrali na veľkých, ale prispôsobili sa a rešpektovali starších. Máme lepšie mužstvo. Verím, že vyhráme 2:0.“

Naposledy sa oba tímy stretli vo februári 2008 na Cypre (1:1). Z dnešných kádrov si na to pamätá už len Hamšík a na opačnej strane Dzsudzsák. Slovenské mužstvo viedol tréner Ján Kocian. Dnes čaká v Trnave vyrovnaný súboj s lepším výsledkom pre domácich. „Tipujem naše víťazstvo 2:1. Ak chceme postúpiť, musíme doma s priamymi konkurentmi vyhrať. Tomu tréner Hapal prispôsobí aj štýl hry. Očakávam ofenzívnejší výkon oproti minulosti. Nesmieme však podľahnúť tlaku ako pred Českom, kde sme hovorili až príliš o víťazstve.“

31. marca 1999 - Bratislava: Slovensko - Maďarsko 0:0

9. júna 1999 - Györ: Maďarsko - Slovensko 0:1 Gól: 54. Fabuš.

30. novembra 2004 - Bangkok: Slovensko - Maďarsko 1:0 Gól: 47. Porázik.

6. februára 2008 - Limassol: Slovensko - Maďarsko 1:1 Góly: 64. Šesták - 54. Gera.