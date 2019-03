Marek Hamšík to povedal na rovinu: Cítim, že koniec sa blíži

O konci sa vyjadruje opatrne, no cíti, že jeho prestupom do Číny sa pomaly uzatvára jedna veľká životná kapitola. Futbalista roka 2018 Marek Hamšík (31) má však napriek pribúdajúcim rokom ešte veľké plány. Napríklad by rád opäť spojil slovenský národ počas kvalifikácie na EURO 2020.

Šiesty triumf za sebou a celkovo ôsmy (2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018). Hamšíkova fenomenálna bilancia v prestížnej ankete Futbalista roka hovorí jasnou rečou. Ako sám priznal, rád by sa dostal na okrúhle číslo desať, no cíti, že jeho futbalový koniec sa pomaly blíži.„Taký je kolobeh života. Roky pribúdajú,“ povzdychol si Hamšík. „Navyše som sa rozhodol pre zásadný prestup do Číny, to mi tiež nenahráva.Ja im to veľmi prajem,“ dodal rodák z Banskej Bystrice. „Je to však úžasné vyhrať osemkrát za sebou. O tom sa mi ako dieťaťu ani len nesnívalo. Stále to má svoju iskru a znamená to, že stále dávam futbalu všetko,“ vyznal sa bývalý hráč SSC Neapol.

Slovákov čaká už vo štvrtok prvý zápas kvalifikácie na EURO 2020 s Maďarskom, o tri dni neskôr sa zverenci Pavla Hapala predstavia vo Walese. „V reprezentácii chcem ešte raz zažiť niečo také, ako sme už zažili dvakrát. Nebude to ľahká cesta, ale pokúsime sa opäť spojiť národ. Futbalom sa to určite dá. Chcem čo najrýchlejšie streliť gól v čínskej lige a dobre reprezentovať Slovensko. Verím, že postúpime na EURO,“ uzavrel Hamšík.

Hamšík dorazil na popoludňajší pondelkový zraz, ako inak, v značkovom oblečení a štýlových topánkach. Už na prvý pohľad na nich však niečo nesedelo. Žeby si Marek zabudol dať dole cenovku z obchodu? Ale kdeže! Podľa všetkého ide o najnovší trend značky Nike v spolupráci s dizajnérskou spoločnosťou Off-White. Praktický účel táto „visačka“ nemá. Ide len o akýsi prazvláštny módny výstrelok. Budeme toto teraz nosiť na topánkach všetci?