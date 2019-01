Legenda oslavuje 110. výročie! Čiernohronskú železnicu preslávili kultové filmy: Ohromí vás, ako funguje dodnes

Má okrúhle narodeniny. Čiernohronská železnica v Čiernom Balogu (okr. Brezno) je svetovým unikátom. Úzkokoľajka slúžila na zvážanie dreva priamo z lesa, ale aj na prepravu ľudí.

Prevádzku zastavili v roku 1982, no vďaka nadšencom sa ju o desať rokov podarilo obnoviť. V súčasnosti na nej vozia vo vagónoch turistov. Len málokto však vie, že sa železnica stala súčasťou dvoch obľúbených filmov. Po Čiernohronskej železnici sa vozili hrdinovia kultovej komédie Nevera po slovensky a filmu Pokoj v duši.

„Nakrúcanie filmu Pokoj v duši bol obrovský zážitok. Zoznámili sme sa s viacerými hercami, ale najmä s Jaromírom Hanz­líkom. Ten hral úlohu šéfa železničky. Jazdil na lokomotíve, a my sme ho učili robiť rušňovodiča. Išlo mu to veľmi dobre,“ povedal Aleš Bílek, ktorý je riaditeľom Čiernohronskej železnice od roku 1982. Dodal, že návštevníci sa ho často pýtajú na skvelú komédiu režiséra Juraja Jakubiska Nevera po slovensky, ktorá sa často spomína v súvislosti so železničkou aj Čiernym Balogom.

Obrovská rarita

Koľaje Čiernohronskej železnice prechádzajú cez futbalové ihrisko v Čiernom Balogu a tak aj počas zápasov tadiaľ jazdí vláčik s ľuďmi. O tento svetový unikát sa zaujímali aj futbalové kluby zo zahraničia.

„Približne pred 7 rokmi sme obnovili tento úsek trate na Dobroč. Takže teraz prechádza železnička celou dedinou a to, že ide medzi tribúnou a ihriskom, je naozaj svetová rarita. Už tu robili reportáž z brazílskeho futbalového časopisu, na stránke to mal aj Bayern Mníchov a bol tu celý Slovenský futbalový zväz. Keď sme to dali na internet, za týždeň to malo 12 miliónov pozretí,“ povedal Aleš Bílek.

Zrodenie legendy

1908 - Začala sa stavba hlavného úseku z Hronca na Čierny Blh (tak sa vtedy nazýval Čierny Balog), dlhého 10,4 km.

1909 - Vykonali úradnú komisionálna dopravno-právna pochôdzku a ešte v tom istom roku sa začalo s pravidelnou prevádzkou.

Vozil drevo aj muníciu

1944 - Počas SNP zabezpečovala pre partizánov dovoz proviantu a munície do hôr.

1953 – 1955 Ročne sa ňou prepravilo až 300-tisíc m3 dreva.

Nakrúcanie známych filmov

1980 - Jakubiskov film Nevera po slovensky ukazoval život neverných lesných robotníkov.

2007 - Natáčanie filmu Pokoj v duši, v hlavnej úlohe s Romanom Luknárom.

Koniec a znovuzrodenie

1982 - Bola definitívne zastavená prevádzka na zostávajúcich 36 km trate. Príčinou bol nástup motorizácie a zdokonaľovanie automobilov.

1992 - Obnovenie prevádzky. Prvý raz vtedy vyšiel vynovený parný vláčik pre turistov po opravenej trati.

Futbalové zápasy

2005 - až doteraz

Futbalový tím TJ Tatran Čierny Balog nastupuje na ihrisku, cez ktoré vedie železničná trať. Koľaje vedú medzi ihriskom a tribúnou.