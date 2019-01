Levičanovi sa po infarkte obrátil život naruby! V nemocnici získal novú vášeň: Stihol už aj prekonať rekord

Má doma unikát! Levičan Zenon Kuraš (56) vyrobil najdlhšiu fujaru z jedného kusa dreva na Slovensku! Prekonal tak rekord z roku 2005.

Paradoxom je, že výrobe a hre na fujare sa začal venovať, až keď ho skolila choroba. Lásku k fujare našiel Zenon Kuraš (56) pred 7 rokmi na nemocničnom lôžku. Zvárač po prekonaní infarktu ležal v izbe s mužom, ktorý sa tomuto umeniu venoval celý život. „Mal viac ako 90 rokov a mňa to vtedy uchvátilo. Keďže som mal kopu času, stal som sa jeho žiakom. Najskôr som sa naučil fujary vyrábať, až potom na nich hrať,“ prezrádza Zenon s tým, že láska k tomuto hudobnému nástroju poznačila celý jeho ďalší život.

„Milujem to, je to nádherná hudba a rodina si na to už zvykla. Horšie na tom boli susedia, keďže bývame v byte. Ale aj oni sa už prestali sťažovať,“ smeje sa sympatický majster. Podaril sa mu dokonca husársky kúsok a vyrobil najdlhšiu fujaru na Slovensku z jedného kusa dreva. Na výšku sa nezmestí ani do obývačky. „Má 298 centimetrov, váži takmer 4,5 kg a vyrobil som ju z jedného kusa dreva bazy čiernej,“ hrdo priznáva Zenon a dodáva, že drevo našiel pri elektrárni, kde robil zvárača.

O zápis musí požiadať

To, že fujara vyrobená Zenonom je naozaj najdlhšia na Slovensku a z jedného kusa dreva, nám potvrdil aj Igor Svítok zo Slovenských rekordov. „V knihe je zapísaná ako najdlhšia o 10 centimetrov kratšia fujara. Zápis je z roku 2005. Na 21. ročníku Turčianskych slávností folklóru v Martine ju prezentoval Dušan Jozef Pšenčík zo Slovenského Pravna ako najväčšiu u nás i vo svete. Vyrobil ju so susedom Cyrilom Rumplom,“ prezradil nám Svítok. Vyrobená však bola až pred 27 rokmi, keď výrobcovia našli vhodný kmeň. Ak by mala byť fujara z Levíc zapísaná v Knihe slovenských rekordov, musí Zenon o to oficiálne požiadať. „Okrem žiadosti treba doložiť foto, vyhlásenie svedkov a krátke video,“ vysvetľuje zástupca knihy rekordov.