Detské ihrisko v Bernolákove je nočnou morou každého rodiča: Na najmenších tu striehnu injekčné striekačky!

Nekončiaca sa nočná mora! Na detskom ihrisku v Bernolákove na deti číha nebezpečenstvo, ktoré by tam čakal málokto. Porozhadzované injekčné striekačky v blízkosti preliezok naháňajú rodičom strach. Kontakt s nebezpečným materiálom by mohol mať pre deti fatálne následky. O šokujúci nález sa s Novým Časom podelila jedna z pobúrených mamičiek.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Rodičia z Bernolákova sú pobúrení nálezmi na detskom ihrisku. Za bieleho dňa tam našli niekoľko injekčných striekačiek rozsypaných na miestach, kde sa hrajú deti. „Bola som naozaj zhrozená, pretože ak je dieťa v štádiu objavovania a všetko ho zaujíma, jedna chvíľková nepozornosť môže mať fatálne následky. Stačí, ak by striekačku dieťa chytilo alebo sa mu nechtiac zapichne do topánočky,“ povedala pobúrená mamička Denisa (41), ktorá na ihrisko pravidelne chodieva so synčekom Viktorkom (2).

Problém sa netýka iba rodičov s malými deťmi, ale aj psičkárov či detí, ktoré touto cestou denne prechádzajú do školy. Jeden zo susedov podľa mamičky 5 striekačiek zahodil do odpadkového koša. „Rodičia musia byť doma neustále v strehu a ako vidím, vonku to platí dvojnásobne,“ dodáva nahnevaná Denisa. Na situáciu s injekčnými striekačkami reagoval aj starosta Bernolákova Richard Červienka, ktorý chce problém čo najrýchlejšie riešiť. „Bude tam osadený kamerový systém a obecná polícia musí zvýšiť hliadkovanie na Žabáku,“ vyjadril sa prostredníctvom sociálnej siete na margo rozzúrených komentárov Červienka a dodal: „Vyzývam rodičov detí v tomto veku, prosím, všímajte si lepšie, čo vystrájajú. Toto fakt nie je sranda.“ Zo škôlkárov v obci Slivník urobili za 19-tisíc hotových kaskadérov: Ihrisko majú, no hrať sa nemôžu!

Nový Čas sa obrátil aj na obecnú políciu v Bernolákove, aby poskytla k tejto situácii stanovisko. „Zatiaľ nemáme presné informácie o tom, v akom čase by sa to malo diať, ale určite sa na to zameriame. Budeme robiť aj naďalej pravidelné policajné kontroly, aby sme zistili, čo sa tam deje. V tomto prípade spolupracujeme aj so štátnou políciou,“ dodal náčelník polície Milan Krampl.