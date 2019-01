Hokejista Dietz číta knihy pre deti: Produktívny obranca má jasný plán

Líder produktivity obrancov v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) Kanaďan Darren Dietz (25) z tímu Barys Astana chce reprezentovať Kazachstan.

Dvadsaťpäťročný bek by mal čoskoro dostať kazašský pas. Zaujímavosťou je, že v aktuálnej sezóne sa výber Kazachstanu predstaví v A-skupine I. divízie MS, ktorého dejiskom bude kazašská Astana. Hral by teda v prostredí, ktoré veľmi dobre pozná z klubu. "Pas zatiaľ nemám, ale už čoskoro by som ho mal získať. Bolo by pre mňa veľkou cťou, ak by som reprezentoval Kazachstan na domácom šampionáte.

V minulosti som vždy túžil hrať za Kanadu, teraz budem reprezentovať Astanu, Kazachstan aj všetkých fanúšikov. A na to som hrdý. Každým dňom sa zdokonaľujem v jazyku, veľa čítam detské knihy v ruštine," povedal Dietz pre portál Shaiba.kz. V aktuálnej sezóne v KHL odohral 44 zápasov a nazbieral v nich 43 bodov za 12 gólov a 31 asistencií.