Tieto prvky výbavy vám v mraze ozaj pomôžu: 7 vecí, ktoré v zime vozte vo svojom aute

Okrem zimných pneumatík na snehu a ľade nám zákon žiadnu zimnú výbavu nepredpisuje. Určite to však nestačí.

Nový Čas v spolupráci s motoristickým magazínom AUTO BILD prináša niekoľko overených tipov na praktické veci, ktoré v náročných zimných podmienkach na Slovensku vodičom určite padnú vhod.

1. Štartovacie káble

Ak motor nenaskočí, auto neroztláčajte, ale použite štartovacie káble. Ak môžete, kúpte si dlhšie káble (cca 4 m) ako kratšie (cca 2 m), pretože nie vždy môžete zaparkovať druhé vozidlo priamo pred automobil s vybitým akumulátorom a nebudete ich môcť prepojiť. Po zapojení káblov naštartujte auto s nabitou batériou a držte motor v stredných otáčkach. Potom skúste naštartovať auto s vybitou batériou. Ak nenaskočí, vypnite motor a pokus opakujte, netrápte vozidlo dlhým štartovaním.

Cena: od 9 eur

2. Škrabka a metlička

Dobrá škrabka musí byť masívna. Nekupujte viacúčelové pomôcky. Takéto škrabky nebývajú príliš odolné. Kvalitná škrabka by mala mať časť na odstránenie snehu a časť na odstránenie ľadu (so zubami). Hrany musia byť kovové. Pozor aj na rúčku, lacný a nedostatočne hrubý plast neodporúčame. Zo zákona nesmiete jazdiť so snehom na streche či kapote auta. Odhrnúť ho rukou či malou škrabkou je nepraktické. Účinnejšia je metlička. Kúpte si takú, aby ste rúčkou dosiahli až k stredu strechy.

Cena: od 1,50 eura

3. Snehové reťaze

Ak idete do zahraničia, zistite si, či neprechádzate cez oblasť, kde je povinnosť nasadiť reťaze. U nás sa hodia v horských oblastiach a v ťažkom teréne. Nasadzujú sa na poháňanú nápravu, ak máte poháňané obe, tak na tú riadenú. Najlepší účinok majú kovové reťaze. Slabinou textilných reťazí je ľadová vozovka. Snehové reťaze v spreji sú vyhodené peniaze, pretože majú krátkodobý účinok.

Cena: od 15 eur

4. Ťažné lano

Po zmene vyhlášky už nie je ťažné lano súčasťou povinnej výbavy osobných automobilov. My ho však v zime odporúčame voziť so sebou. Skĺznuť sa na namrznutej ceste do priekopy dá ľahko, ale na vytiahnutie auta potrebujete okrem ochotného okoloidúceho vodiča aj ťažné lano, ktoré nie je drahé. Navyše v kufri vám táto praktická pomôcka zaberie minimum miesta.

Cena: od 3 eur

5. Lopatka

Ak sa kolesá bezmocne pretáčajú v hromade čerstvého snehu a každý pokus o vyslobodenie auta sa skončí ešte jeho hlbším zapadnutím, pomôže len trocha manuálnej práce. Rukami odhádzať spod kolies kopu snehu nie je pohodlné. Odporúčame preto v aute skladaciu lopatku, ktorú aj vo fujavici ľahko zložíte.

Cena: od 10 eur

6. Vreckové svietidlo

Na tento doplnok myslí len minimum vodičov, neuveriteľne vám však v núdzi pomôže. V zime sa zotmieva rýchlo a keď budete chcieť použiť škrabku, lopatku či nasadiť reťaze a auto bude stáť mimo verejného osvetlenia, skutočne vám prácu uľahčí až baterka. Najpraktickejšia je čelovka, aby ruky zostali voľné na prácu.

Cena: od 2 eur

7. Deka a teplé oblečenie

Môžete byť pripravení na zimu najlepšie, ako sa dá, ak uviaznete v kolóne, potrebujete výbavu na prežitie - teplé oblečenie, aby ste pri odhadzovaní snehu nezmrzli, a pre deti v aute deku (odporúča ju aj slovenská polícia). Do auta nastupujte s tým, že sa môže niečo pokaziť a budete musieť vzdorovať poveternostným podmienkam. Obhajovať tričko a poltopánky tým, že si vnútri predsa zakúrite, vám pri hodinovom čakaní na odtiahnutie pokazeného auta nepomôže.

Cena: od 3 eur

