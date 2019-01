Mladá žena zo Saudskej Arábie uteká pred rodinou: Zabarikádovala sa na letisku

Mladú 18-ročnú ženú zo Saudskej Arábie zadržanú na medzinárodnom letisku v Bangkoku, ktorá podľa svojich slov uteká pred rodinou a chce požiadať o azyl v Austrálii, thajská polícia proti jej vôli nikam nepošle.

S odvolaním sa na vyhlásenie šéfa thajskej imigračnej polície o tom v pondelok informovala agentúra AP. Suračate Hakparn na tlačovej konferencii na medzinárodnom letisku v Bangkoku oznámil, že Rahaf Muhammad Mutlak al-Kunúnová bude mať možnosť stretnúť sa so zástupcami Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Stretnutie by sa podľa jeho slov mohlo uskutočniť ešte v priebehu pondelka.

"Pokiaľ nechce odísť, nebudeme ju nútiť," povedal podľa agentúry AFP. Dodal, že pokiaľ sa thajské úrady rozhodnú al-Kunúnovú do Saudskej Arábie nevydať, budú to musieť Rijádu vysvetliť tak, aby nedošlo k narušeniu vzájomných vzťahov oboch krajín. Al-Kunúnová sa zabarikádovala vo svojej hotelovej izbe na medzinárodnom letisku v thajskej metropole Bangkok a odtiaľ posiela cez sociálne médiá zúfalé prosby o pomoc i o možnosť stretnúť sa so zástupcami OSN. Žena taktiež odmietla vyjsť z izby a nastúpiť do lietadla smerujúceho do Kuvajtu.

Al-Kunúnová v nedeľu pre agentúru AFP povedala, že ju na letisku Suvarnabhumi v Bangkoku zastavili zástupcovia saudskoarabských a kuvajtských úradov a násilím jej odobrali cestovné doklady - čo potvrdila aj medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW). Podľa svojich slov je obeťou fyzického a psychického násilia v rodine.