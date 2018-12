Školáci vyhrali v súťaži Nového Času vstupenky na obľúbený muzikál: Prečo sa nám páči Bambuľka!

Rozžiarila im očká! Žiaci zo základnej školy v Novej Dedinke (okr. Senec) si svoju výhru vychutnali do poslednej minúty.

V súťaži Nového Času sa im podarilo vyzbierať až 59 CD-čiek Bambuľka a stali sa tak jasnými víťazmi vstupeniek na tento skvelý detský muzikál. Ich nefalšovaná radosť z predstavenia najviac potešila detských hercov a samotnú Bambuľku. Súťaže Nového Času o vstupenky na muzikál Bambuľka sa zúčastnili deti z celého Slovenska, víťaz však môže byť len jeden. Stali sa ním deti zo základnej školy v Novej Dedinke, ktorým sa podarilo nazbierať až 59 CD-čiek Bambuľky a odfotiť sa s nimi. V stredu si prišli do Bratislavy pozrieť predstavenie na vlastné oči. „Veľmi sa tešíme, že sme vyhrali a ďakujeme, vyhrali sme prvýkrát,“ neskrývala nadšenie po vystúpení pani vychovávateľka Valika Česneková.

Do súťaže o najväčší počet CD-čiek na fotke zapojila aj rodičov a všetci mali obrovskú radosť, že sa im to nakoniec podarilo. Deti z Novej Dedinky počas vystúpenia ani nedýchali, páčilo sa im úplne všetko, najviac však tanečné umenie malých hercov. „Veľmi by som sa chcela naučiť tancovať tak ako oni,“ prezradila Sofinka (10) po predstavení.

Lenka (6) - Páčilo sa mi, ako Bambuľku bolelo bruško a bála sa lekára.

Patrik (9) - Najviac sa mi páčilo, ako Bambuľka vyskočila z balíka.

Sofia (10) - Ako sa Bambuľka všetko naučila a ako deti tancovali.

