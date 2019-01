Muž nastúpil v Šahách do taxíku spolu so ženou a deťmi: Sila, čo mal pred nimi urobiť šoférovi

Levickí kriminalisti objasnili lúpež, ktorá sa stala minulý týždeň v obci Dolné Semerovce.

Polícia obvinila muža, ktorý mať olúpiť taxikára. Informovala o tom nitrianska krajská policajná hovorkyňa Božena Bruchterová. Do vozidla taxislužby nastúpil vo štvrtok 27. decembra popoludní v Šahách muž so ženou a s deťmi. Vodičovi povedal, že ich má zaviesť do obce Dolné Semerovce. Keď taxikár odviezol svojich klientov na uvedenú adresu a chcel od nich zinkasovať 8,5 eura, muž mu mal začať hroziť nožom.

Prikázať mal vodičovi, aby mu ukázal, koľko peňazí má v peňaženke. Taxikár z obavy o svoj život a zdravie otvoril peňaženku, v ktorej mal 20 eur. Na to mu podozrivý mal povedať ,daj mi tú dvadsiatku´, čo poškodený zo strachu urobil. Po skutku posádka z auta vystúpila a z miesta odišla, uviedla Bruchterová.

Ako doplnila, poškodený vec oznámil na polícii, ktorá zakrátko zadržala 34-ročného muža z obce Dolné Semerovce. Po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov bol muž obvinený zo zločinu lúpeže a bol spracovaný podnet na návrh na jeho väzobné trestné stíhanie, ktorému sudca vyhovel, dodala Bruchterová.