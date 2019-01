Vlhová s rešpektom: Druhé kolo bude boj

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dosiahla tretí najlepší čas v prvom kole sobotného slalomu Svetového pohára v Záhrebe. Za Švajčiarkou Wendy Holdenerovou zaostala len 19 stotín, ale za svojou veľkou rivalkou Mikaelou Shiffrinovou z USA až 1,34 s.

"Prvé kolo nebolo ideálne, pretože Mikaela trošku ušla. Myslím si, že najviac času som stratila v spodnej časti, vrch aj stred som išla rýchlo. Spodnú časť treba ísť trošku lepšie a potom uvidíme. Druhé kolo bude tiež boj, lebo trať je veľmi ťažká, ľadová aj dlhá. Treba nabrať sily a bojovať," povedala v cieľových priestoroch Vlhová, ktorej tréner Livio Magoni stavia trať druhého kola (16.00): "Neviem, či to bude dnes výhoda. Dúfam, že to postaví dobre, po druhom kole budem môcť povedať, či mi to vyhovovalo alebo nie." Šanca Vlhovej na pódium: Sľubná pozícia po prvom kole