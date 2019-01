Muža dobehla kríza stredného veku, dal sa celý potetovať: Detailný záber na jeho rozkrok len pre dospelých!

Kríza stredného veku sa u každého z nás prejavuje inak. Tento muž to však so svojou honbou za dokonalosťou v pokročilom veku poriadne prehnal.

Ray Houghton, ktorý sa živil bodybuildingom, sa vo svojich 61 rokoch rozhodol, že viac nebude tolerovať prejavy starnutia, ktoré sa na jeho tele objavujú. "Neznášam vrásky a žilky," povedal pre portál Metro. Preto sa dal potetovať od hlavy až po päty s tým, že naozaj nevynechal žiadne miesto. Posledné, čo si nechal "pokresliť", bolo jeho prirodzenie. Pri tomto zákroku stuhla krv v žilách aj skúsenému tatérovi. "Bol veľmi prekvapený, keď som mu povedal, čo chcem, no dali sme to. Veľmi to nebolelo, predsa som si po všetkých tých tetovaniach na bolesť zvykol." Dodal, že jedinou nepríjemnosťou bolo, keď na ďalší deň nemohol pohodlne chodiť a objavilo sa aj trochu krvi.

"Bol som nešťastný, keď mi s pribúdajúcim vekom prestali ľudia hovoriť, ako dobre vyzerám. Teraz to znova počúvam a opäť sa cítim dobre," skonštatoval. Jedným z dôvodov na to, aby sa dal celý potetovať, bol aj fakt, že mal staršie tetovania, ktoré chcel prekryť. "Mal som vytetovanú nahú ženu, loď či karavan. Keď som začal s bodybuildingom, hanbil som sa predvádzať svoje telo, keď bolo takto ozdobené." Vraj sa už nemôže dočkať leta, aby svoje telo mohol vystaviť na nudapláži. Za svoje tetovania celkovo vysolil takmer 8 000 € a strávil pri ich výrobe desiatky hodín.