Živé kópie lepšie ako originál? Stačí pár rekvizít a výsledok stojí zato

Umenie je všade vôkol nás. Poukazujú na to ľudia, ktorí napodobňujú známe i menej známe obrazy. Stačí na to pár rekvizít, veľa fantázie a fotoaparát. Na ruskej sociálnej sieti sa začal šíriť projekt s názvom Zhotovte si fotografiu na štýl Rembrandta.

Je v ňom už viac ako 300 diel. Nie sú orientované iba na Rembrandta - a nie všetci to berú vážne. Niektorí sa snažia verne napodobniť atmosféru majstrovských diel so všetkými detailmi, no niektorí využívajú aj veľkú dávku humoru.

Biela mačka - 1894

Biela mačka

Autor: Pierre Bonnard

Táto olejová maľba sa po čase stala akýmsi komickým a humorným obrazom.

Dáma s hranostajom - 1483 - 1490

Dáma s hranostajom

Autor: Leonardo da Vinci

Ide o olejomaľbu, ktorá predstavuje favoritku milánskeho vojvodu Lodovica Sforzu Ceciliu Gallerani. Dielo patrí k najväčším klenotom v zbierkach Múzea Czartoryskich v Krakove.

Portrét Federica da Montefeltro 1465 - 1472

Autor: Piero della Francesca

Profilový portrét muža je charakterizovaný večným symbolom života.

Socha Persea s hlavou Medúzy - 1545

Socha Persea s hlavou Medúzy

Autor: Benvenuto Cellini

Táto bronzová socha sa nachádza na Piazza della Signoria a je obrazom gréckej mytológie.

Stvorenie Adama tvorenie Adama - 1512

Stvorenie Adama

Autor: Michelangelo

Freska, ktorá je súčasťou fresky na strope Sixtínskej kaplnky vo Vatikáne.