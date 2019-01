Rok po smrti velikána Labudu: Syn pokračuje v otcovom boji

Slovami, ktoré chytia každého za srdce, pomáha! Od smrti jedného z najväčších hereckých velikánov Mariána Labudu († 73) uplynul dnes presne jeden rok.

Stratu milovaného otca berie jeho syn Marián (44) aj s odstupom času stále veľmi ťažko. Práve on sa rozhodol ísť v šľapajach svojho otca, a to nielen čo sa týka umeleckej sféry. Herec totiž robí osvetu chorobe, ktorá legendárneho umelca trápila celé roky. Labuda starší žil s cukrovkou dlhé roky. Sám priznával, že to nebolo jednoduché, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie zdravej životosprávy. Maestro rád zhrešil, pretože mal v obľube sladké. V posledných rokoch sa však objavoval na bilbordoch súvisiacich s osvetou tejto veľmi rozšírenej choroby.

Presne pred rokom však náhle navždy odišiel, keď skolaboval pred svojím domov v Borinke a záchranárom sa ho už nepodarilo zachrániť. Nie je žiadnym tajomstvom, že mal problémy so srdcom.

Jeho milovaný syn Marián videl na vlastné oči, že život s cukrovkou nie je med lízať, a aj preto sa rozhodol pokračovať v tom, čo otec začal. „Dobrí herci dokážu na javisku zahrať akúkoľvek rolu. No keď život vám či vašim blízkym režíruje choroba, už sa nie je na čo hrať,“ začína dojemné rozprávanie vo videu. „Aj s cukrovkou sa dá viesť normálny život. Len ju netreba podceňovať.

Ľahostajnosť píše tie najsmutnejšie derniéry. A verte mi, viem o čom hovorím. Nenechajte cukrovku vziať vám to najcennejšie, mnoho dokážete ovplyvniť sami,“ radí v dokrútke o osvete cukrovky herec a na záver dodáva: „Vďaka vášmu odhodlaniu a systematickej liečbe môžete spolu ešte prežiť veľa šťastných príbehov.“ Nový Čas Labudu kontaktoval, no o otcovi sa mu hovorí len ťažko a iba slušne poďakoval za záujem.