Bocian Vavrinec prekvapil aj odborníka: Nečakal som, že počas Vianoc zaletí až tam!

Bocian Vavrinec, ktorého migráciu ochranári spod Tatier sledujú vďaka solárnej vysielačke, za posledný mesiac preletel ďalších 3200 kilometrov.

Riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko uviedol, že jeho púť pokračovala zo Zambie, cez Zimbabwe až na juh Juhoafrickej republiky. Vianoce strávil neďaleko východných hraníc Lesothského kráľovstva, kde svoju migráciu na čas zavŕšil a pobudol tam aj Nový rok.

"Určite nás prekvapilo to, že keď sme v minulosti sledovali orlicu Aničku, nikdy nezaletela tak extrémne na juh ako teraz Vavrinec, ktorý je už na najjužnejšom cípe Afriky. Predpokladali sme, že sa bude držať niekde v strede v subtropickej oblasti. Je to prvý bocian, ktorého z TANAP monitorujeme vysielačkou a som rád, že všetko funguje. Pevne verím, že sa v zdraví vráti naspäť do svojho pôvodného hniezda," povedal Majko. Dodal, že bocianom trvá cesta späť domov približne mesiac, prvé jedince sa na Slovensku objavujú zvyčajne začiatkom apríla.

Príbeh Vavrinca, bociana bieleho, sa začal v auguste minulého roka, kedy ho ochranári prijali na rehabilitáciu na Správe TANAP. Nelietajúceho bociana našli obyvatelia pri obci Mlynčeky. Pracovné meno dostal podľa dňa v kalendári, kedy ho našli, pri vyšetrení sa zistilo, že si nárazom spôsobil ľahké zranenie krídla. K úspešnému zotaveniu mu stačil týždeň oddychu a dostatok výdatnej potravy.

"Vďaka moderným technológiám teraz môžeme sledovať Vavrinca niekoľko sezón nepretržite počas jeho migrácie do Afriky, zimovania a dúfame, že aj počas opätovného návratu na Slovensko. Vďaka telemetrii opäť približujeme priaznivcom živej prírody príbeh jedného bociana s množstvom zaujímavých faktov z jeho života," dodáva Majko.