Rodinka bocianov sa usadila neďaleko Žiliny: Prekvapí vás, kam putujú mláďatá, keď vyrastú

Štyri mladé bociany zakrúžkoval v pondelok v hniezde na elektrickom stĺpe v obci Mojš (okres Žilina) Tomáš Flajs zo Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne.

Bocianom prikryl hlavy z dôvodu menšieho stresu a označil im pravú nohu. "Krúžkovanie je stará metóda pre výskumy vtáctva, krúžkuje sa prakticky na celom svete. Možno sa tu za dva, tri roky niektorý jedinec objaví ako dospelý a založí si rodinu. Podľa krúžku vieme určiť, odkiaľ mláďa bolo, vieme určiť jeho vek, lebo krúžok je odčítateľný," povedal Flajs.

Doplnil, že bociany sa nemôžu krúžkovať veľmi malé. "Krúžok im môže prepadnúť dole na nohu, a to nie je dobré. Dáva sa hore kvôli tomu, že je to brodivý vták. Chodí kade tade po trávach, môže sa mu to obaliť blatom, niečo sa tam zamotať a môže nebodaj uhynúť. Tým, že sa to dáva vyššie, je troška zamedzené prístupu nečistôt," uviedol Flajs.

Rodičia podľa neho mladé bociany dokŕmia a keď budú môcť poletovať, budú sa spoločne ešte chvíľku potulovať. "Mláďatá potom opustia Slovensko, pôjdu smerom na juh do Afriky. Rodičia sa tu ešte troška zotavia z toho niekoľkomesačného trápenia, vykŕmia sa a pôjdu za nimi. Pravdepodobne sa už nikdy viac nestretnú, možno na nejakej migračnej trase," podotkol Flajs.

Vysokozdvižnú plošinu poskytla spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD), ktorá zabezpečila aj vypnutie prúdu na elektrickom stĺpe. "Dá sa povedať, že elektrické vedenia sú medzi bocianmi veľmi obľúbeným miestom, pretože sa im tam hniezda stavajú oveľa ľahšie. Keďže nás ochranári oslovili a požiadali o asistenciu, snažili sme sa im vyjsť v ústrety. Najmä tým, že sme na nevyhnutný čas odstavili elektrickú energiu, aby krúžkovanie bolo bezpečné," uviedol hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš.