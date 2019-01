Tropická búrka zasiahla pobrežie Thajska: To najhoršie očakávajú na obľúbených dovolenkových ostrovoch

Tropická búrka Pabuk v piatok zasiahla východné pobrežie južného Thajska, kam priniesla dážď a silný vietor.

Búrka, ktorú sprevádza vietor s rýchlosťou 70 kilometrov za hodinu, v piatok popoludní tamojšieho času udrela na pobreží provincie Nakhon Si Thammarat a pokračuje smerom na západ rýchlosťou 20 kilometrov za hodinu. Informoval o tom generálny riaditeľ thajského Meteorologického úradu Phuwieng Prakhammintara s tým, že počas noci v oblasti očakávajú aj prívalové dažde a záplavy. Tisícky ľudí a dovolenkárov už odišli do bezpečia aj z tropických ostrovov Samuj, Tau a Pchangan v Thajskom zálive.

"Ak ste ešte vnútri, prosíme, ozvite sa a pomôžeme vám. Nemôžete tu zostať, je to príliš nebezpečné," ozývalo sa z reproduktorov.I keď dážď a silný vietor by mali zasiahnuť viac ako tucet ďalších provincií,Meteorologický úrad tiež upozornil, žezatiaľ čo Andamanské more môže západné pobrežie bičovať vlnami do výšky dvoch až troch metrov. Búrka Pabuk (laoské slovo pre veľkú sladkovodnú rybu) by mala podľa predpovedí spôsobiť prudké lejaky a záplavy aj v ďalších častiach južného Thajska.Pláže na Koh Samui lemujú červené vlajky, ktoré majú ľudí varovať, aby nešli do mora a zároveň tam hliadkuje polícia.

Meteorológovia predpokladajú, že Pabuk bude najničivejšou tropickou búrkou, aká zasiahla Thajsko od roku 1989. V tomto roku si tajfún Gay vyžiadal 800 mŕtvych, dodala stanica BBC.