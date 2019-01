Kráľovná Alžbeta II. tak, ako ju poznajú len najbližší: Na povrch vyplávalo dojemné gesto spred 2 rokov

Kráľovná Alžbeta usporiadala pre Zaru a Mikea Tindallovcov súkromný vianočný obrad v kostole potom, čo pár prišiel o svoje bábätko.

Vnučka kráľovnej Alžbety Zara (37) v novembri 2016 oznámila, že potratila len chvíľku potom, čo zverejnila tehotenstvo. O mesiac neskôr sa kráľovský pár stretol so svojou rodinou, aby sa pripojili k sviatočným slávnostiam.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Kráľovská rodina sa vždy stretáva v Sandringhame, aby spoločne strávila Vianoce, informuje Independent. Spolu idú aj na omšu do kostola, no v ten rok sa sa Zara necítila dobre, takže do kostola nešla. „Pred dvoma rokmi sa necítila veľmi dobre, tak do kostola nešla,“ povedal Mike. Bolo to pre nich ťažké aj z toho dôvodu, že o potrate všetci hovorili.

Preto mali nakoniec súkromnú bohoslužbu len oni dvaja a kráľovná. Mike prehovoril taktiež aj o tom, ako veľmi je potrat rozličný pre chlapov a pre ženy. „Žena to dieťa nosí. Chlap sa len cíti naozaj bezmocne a nevie, čo má urobiť.“ Keď išli na Vianoce 2016 na bohoslužbu, obliekol si veľmi výrazný „vianočný“ oblek, aby všetkým zdvihol náladu.

V rozhovore pre BBC Breakfast sa ho opýtali, čo si o jeho oblečení myslela kráľovná. Vysvetlil, že aj on, aj jej výsosť majú slabosť pre farebné oblečenie. „Kráľovná miluje výrazné farby a práve preto ich neustále nosí. Myslí si, že tmavé farby sú na smutné časy.“