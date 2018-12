Kronikár britskej kráľovskej rodiny dvíha varovný prst: Meghan, urob to skôr ako bude neskoro!

Vzťahy medzi vojvodkyňou Meghan a jej otcom nie sú práve najlepšie. Zraky verejnosti ich podrobne sledujú už od okamihu kráľovskej svadby, na ktorej sa otec nevesty nezúčastnil.

So zaujímavým pohľadom na celú vec prišiel Robert Jobson, ktorý sa zaoberá biografiou Princa Charlesa.Potrál The Sun sa vyjadril, že si kronikár myslí, že by sa Meghan mala pokúsiť obnoviť vzťah s otcom, kým nie je neskoro.Posťažoval sa, že sa viac krát pokúsil nadviazať s ňou kontakt no ona sa správa ako by bol duch.Autor životopisu Princa Charlesa sa vyjadril, že Meghan bude raz ľutovať, že sa odcudzila svojmu otcovi. "Pokiaľ má niekto oboch rodičov, nevie si predstaviť aké to bude žiť bez nich," povedal. Poukázal tiež, že jej otec nie je v najlepšej zdravotnej kondícii a Meghan by sa mala poponáhľať s napravením vzťahov skôr ako bude neskoro.