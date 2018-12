Záchranári varujú: Šantenie so zábavnou pyrotechnikou sa môže skončiť katastrofou

Silvestrovská zábava sa môže skončiť vážnou ujmou na zdraví.

V súvislosti s každoročne sa opakujúcimi prípadmi poranení pri manipulácii so zábavnou pyrotechnikou na to upozornila hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová.

Výstrahou by mali byť i štatistiky záchranárov z minuloročného Silvestra. V dôsledku neodbornej manipulácie so zábavnou pyrotechnikou sa zranilo 50 pacientov. "Pacienti utrpeli najmä popáleniny a úrazy rúk, ale aj vážne poranenia očí a sluchu. Medzi pacientmi bolo osem detí, z ktorých dve utrpeli devastačné poranenia prstov na rukách. Vybuchli im petardy v rukách,“ spresnila Krčová.

Pri prípadnej manipulácii so zábavnou pyrotechnikou preto vyzýva dodržiavať bezpečnostné opatrenia. "K tým základným patrí používanie len overenej, nepoškodenej a certifikovanej pyrotechniky s návodom na použitie, nie takej, čo už zlyhala, alebo je vyrobená podomácky,“ upozornila. "Doslova hazardovaním so životom je odpaľovať pyrotechniku pod vplyvom alkoholu či drog, a netreba zabúdať ani na to, že deťom pyrotechnika do rúk zásadne nepatrí,“ dodala hovorkyňa OS ZZS.

V prípade, ak dôjde k poraneniu, je potrebné poskytnúť prvú pomoc. "Pri popáleninách rýchlo a dostatočne dlho chladíme popálené miesto. Ak nemáme tečúcu vodu, chladíme napr. minerálkou alebo ovievame. V žiadnom prípade nechladíme alkoholom,“ zdôraznila Krčová. Ak sú popáleniny väčšieho rozsahu, je potrebné kontaktovať tiesňovú linku 155. To isté platí aj pri úrazoch.