Veľký favorit potvrdil dominanciu: Slovan nenatiahol víťaznú šnúru

Hráči Slovana Bratislava nenatiahli víťaznú sériu v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) na tri zápasy, keď v nedeľu podľahli doma Jokeritu Helsinki 1:3.

Zverenci trénera Vladimíra Országha figurujú na 11. mieste Západnej konferencie, na konte majú 27 bodov a na ôsmu priečku zaručujúcu play off ich strácajú stále 16. Posledný gól Slovana v roku 2018 strelil štyri sekundy pred koncom Kyle Chipchura. "Belasých" čaká na úvod roka 2019 trojzápasová séria na klziskách súperov. Prvý duel odohrajú v piatok 4. januára o 15.00 h na ľade Severstaľu Čerepovec, potom ich čaká ešte Lokomotiv Jaroslavľ a Dinamo Minsk.



Slovan Bratislava - Jokerit Helsinki 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Góly: 60. Chipchura (Grman) - 19. Joensuu (Grant, Norman), 28. Manninen (Lepistö, Platt), 60. N. Jensen (Manninen). Rozhodovali: Naumov, Lavrentjev - Sadovnikov, Sazonov, vylúčení: 5:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 9742 divákov.

Slovan Bratislava: Čiliak – Jánošík, Sersen, Grman, Klok, Bačik, Gelinas – Rau, Taffe, Bailey - Lunter, Sukeľ, Červený – Lamper, Buc, Chipchura – Jeglič, Hrnka, Sloboda

Jokerit: Kalninš – Lepistö, Kivistö, Grant, Stollery, Lauridsen, J. Jensen, Lööv – O'Neill, Norman, Joensuu – N. Jensen, Manninen, Vesalainen – Moses, Regin, Platt – Wärn, Pihlström, Mäki



Zápas mal od úvodu vysoké tempo a oba tímy si v úvodných minútach vypracovali niekoľko gólových možností. Čiliaka nebezpečne ohrozil O'Neill, na druhej strane musel Kalninš zasiahnuť po strele Buca. Mierne strelecky aktívnejší boli hosťujúci hráči, do dobrých streleckých pozícií sa dostali Moses i Lööv, no domáci brankár v oboch prípadoch stihol zasiahnuť. V 12. minúte predviedol pekné sólo Jánošík, keď prekĺzol popri dvoch brániacich hráčoch a dostal sa aj k strele, no Kalninša neprekonal. V 17. minúte prišlo prvé vylúčenie, keď išiel na trestnú za hákovanie Gelinas. Slovan takmer celé oslabenie súperom nič poriadne nedovolil, no v jeho závere odštartovala akcia, ktorú ukončil sekundu po uplynutí Gelinasovho trestu gólom Joensuu - 0:1.

Druhé dejstvo začalo tlakom Jokeritu a Čiliak musel zasahovať pri strelách obrancov Kivista a Lepista. Domáci sa postupne vymanili zo zovretia a prebrali aktivitu smerom dopredu. Strely Baileyho, Hrnku i Sersena vykryl pozorný Kalninš. Potom však opäť doplatili na vylúčenie Raua. Tentoraz ho fínsky tím využil už po 11 sekundách, keď sa po Lepistövej strele najlepšie zorientoval Manninen a bekhendom poslal puk za bezmocného Čiliaka - 0:2. V polovici zápasu si zahrali prvýkrát v početnej výhode aj domáci, no až na strely Taffeho a Červeného príliš nebezpeční neboli. Naopak, Jokerit bol blízko aj k tretej premenenej presilovke, Grant však v 33. minúte napálil puk len do žŕdky. V závere druhého dejstva nevyšla ani pekná akcia Gelinasa s Taffem.

Štvrté oslabenie v zápase v úvode 3. tretiny zvládol Slovan najlepšie a súpera do ničoho nepustil. Naopak, sám sa takmer dostal do prečíslenia a po uplynutí trestu mal dobrú šancu Červený, ale ani on Kalninša neprekonal. Vzápätí urobil chybu za bránkou Čiliak a po strele Manninen ho zachránila horná žŕdka. Slovan sa aj v ďalších minútach snažil zdramatizovať duel, súpera dobre napádal, ale cez silnú defenzívu Jokeritu sa nedokázal dostať do vyložených šancí. V závere sa hralo už dosť do tela a najmä hostia predviedli zopár hraničných zákrokov, ktoré rozhodcovia nepotrestali. V 54. minúte potiahol Jeglič puk do pásma, Taffe sa šikovnou kľučkou uvoľnil, no jeho bekhendová strela nenašla dieru medzi Kalninšovými betónmi. Následne sa neujali ani dve štipľavé strely Jánošíka. Slovan vsadil všetko na ofenzívu, úplne otvoril hru a v 56. minúte na to takmer doplatil. Norman ani O'Neill však v tutovkách neprestrelili Čiliaka. Nádej pre domácich svitla necelé tri minúty pred koncom, keď išiel na trestnú Lauridsen. Országh stiahol Čiliaka a "belasí" hrali 6 na 4. Jokerit tlaku odolal a v záverečných sekundách pridal N. Jensen gól do prázdnej bránky. Domáci fanúšikovia sa nakoniec dočkali, štyri sekundy pred koncom skorigoval stav Chipchura - 1:3.