Andrea zažíva už polroka bezsenné noci, syn Peter zmizol bez stopy: Posledné stretnutie s kamarátmi

Zúfalstvo a beznádej! Matku troch synov Andreu prenasledujú už takmer pol roka ťažké dni a bezsenné noci. Presne toľko totiž nevidela svojho najstaršieho syna Petra (28).

Odvtedy akoby sa do zeme prepadol, nikomu sa neozval. Napriek beznádeji je Andrea rozhodnutá nájsť svojho syna za každú cenu, a verí, že ho raz znova bude môcť objať. Petra Mesároša (28) videli ako poslední kamaráti 17. júla, keď pricestoval z Banskej Bystrice do Bratislavy. „Zastavil sa za nimi na Trnavskom mýte, pri odchode povedal, že ide domov do Lamača,“ povedala utrápená matka. Peter však už domov nikdy nedošiel, jeho stopa zmizla.

„Spočiatku som si myslela, že sa len niekde túla, bol už dospelý a občas sa stávalo, že sa pár dní neozval, vždy však nakoniec prišiel domov,“ spomína Andrea. Keď sa však svojho syna nedočkala ani po niekoľkých týždňoch, zašla na políciu, ktorá po ňom vyhlásila pátranie. „Od konca leta ho hľadajú policajti, bratia aj známi, akoby sa však do zeme prepadol,“ rozpráva so slzami v očiach.

dodáva matka, ktorá sa obáva, či ho niekto nezlákal do cudziny. „Keby bol na Slovensku, určite by ho niekto videl, má tu veľmi veľa známych, a keby mohol, určite by sa mi ozval,“ dodáva smutne. „Po uvedenej osobe bolo vyhlásené pátranie, pričom toto pátranie stále pokračuje,“ potvrdil hovorca KR PZ Bratislava Michal Szeiff.