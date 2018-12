Oszkár Világi spokojný s končiacim rokom: DAC chce zabojovať o titul

Majiteľ slovenského futbalového klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda Oszkár Világi vníma končiaci sa kalendárny rok v pozitívnom duchu. Priznal, že ostatné mesiace priniesli v súvislosti s činnosťou klubu zo Žitného ostrova viacero skvelých momentov, ktoré mu navždy zostanú v pamäti.

"Náš klub sa po 25 rokoch predstavil v pohárovej Európe. Nikdy nezabudnem na májový ligový zápas v Ružomberku, v ktorom sme si zabezpečili miestenku v Európskej lige. Nezabudnuteľná pre mňa zostane aj odveta 1. predkola EL na ihrisku Dinama Tbilisi, keď sme v posledných desiatich minútach otočili stav stretnutia na 2:1 (prvý zápas 1:1, pozn.) a postúpili ďalej. Samozrejme, dokončujeme štadión a slávnostne sme spustili aj našu mládežnícku akadémiu. Tento rok bol plný skvelých okamihov a aj keď sa vyskytlo niekoľko menej príjemných, celkovo máme za sebou veľmi dobré obdobie, z čoho mám veľkú radosť," povedal Világi v rozhovore pre Nemzeti Sport.

DAC zažil na domácej ligovej scéne vydarenú jesennú časť. Vo Fortuna lige 2018/2019 figuruje na 2. mieste s osembodovou stratou na vedúci Slovan Bratislava. Mužstvo podľa Világiho negatívne nepocítilo letný odchod talianskeho trénera Marca Rossiho, ktorý sa presunul na lavičku maďarskej reprezentácie. Jeho miesto v Dunajskej Strede zaujal Nemec Peter Hyballa.

"Dobrou správou je to, že po zmene trénera nedošlo k narušeniu mužstva. Naopak, domnievam sa, že hráme ešte dynamickejší, rýchlejší a technickejší futbal. Rossi postavil tím, ktorý pod jeho vedením absolvoval kvalitnú zimnú a neskôr aj letnú prípravu. Pod Hyballom sú hráči fyzicky aj psychicky ešte silnejší. Spomeniem napríklad Zsolta Kalmára, z ktorého sa stal líder mužstva. To isté platí aj o slovenskom reprezentantovi do 21 rokov Christiánovi Hercovi, ktorý napriek mladému veku prevzal na svoje plecia veľké bremeno. Takto by som mohol spomenúť aj ďalších chlapcov," doplnil mecenáš dunajskostredského klubu.

Világi sa pristavil aj pri jesennom odchode Marina Ljubičiča a Erika Pačindu, ktorí v ostatných rokoch patrili k základným kameňom mužstva DAC. "Bavíme sa o dvoch hráčoch, ktorí si nemohli zvyknúť na štýl práce nového trénera. Pri skladbe mužstva na zápasy v klube nemyslíme na jednotlivcov, ale na vytvorenie tímu, ktorý bude schopný vyhrať. Niektorí to teda znášali ťažšie. Namiesto toho, aby zabojovali o svoje miesta, vzdali sa. Ich odchodmi však nedošlo k oslabeniu mužstva, čo sa týka mentálnej stránky a tímového ducha," poznamenal.

Dobré výkony dunajskostredských hráčov vzbudili záujem mnohých zahraničných klubov. Ako príklad môže poslúžiť útočník z Pobrežia Slonoviny Vakoun Issouf Bayo. Po desaťgólovom strelcovi doterajšieho priebehu ligového ročníka zatúžil turecký veľkoklub Galatasaray Istanbul. Világi však podotkol, že v zimnej prestávke nenastane veľký pohyb v kádri DAC:

"Takéto správy neriešime, v tejto záležitosti neboli a nie sú žiadne konkrétne rokovania. Mali by sme si počkať na koniec jarnej časti sezóny a potom sa môžeme zhovárať o tom, kto zostáva a kto odíde. Stále máme šancu vyhrať majstrovský titul. Nechceme sa toho vzdať. Máme v pláne príchody hráčov, ale predovšetkým smerom do našej akadémie. Snažíme sa získať viac mladých hráčov z Maďarska, ktorí sa rozhodli rozvíjať svoje schopnosti v DAC."

Dunajskostredčania sa už nevedia dočkať 16. februára, keď v zápase so Slovanom Bratislava slávnostne pokrstia dokončenú MOL Arénu. "Bude to veľký deň a veľký zápas. Už sa na to pripravujeme a máme prichystaný scenár. Zatiaľ však nepoznáme výsledok zápasu. So Slovanom to bude veľký súboj. Aj tím z Bratislavy bude mať nový štadión, oslávi výročie svojho vzniku. To však neznamená, že sa musí stať majstrom. Do roku 2019 si prajem, aby sme mali skvelé mužstvo a boli aspoň takí dobrí ako v tomto roku. Alebo aj silnejší a opäť si zahrali v európskych pohároch, zakaždým mali ´plný dom´ a pravidelne rozsievali radosť pre viac ako 10-tisíc fanúšikov na tribúnach," skonštatoval Világi.

Majiteľ DAC ponúkol pohľad aj na to, že Slovensko a Maďarsko sa ocitli v jednej kvalifikačnej skupine o postup na majstrovstvá Európy 2020. "Najlepšie by bolo, keby zo skupiny postúpili obidve tieto mužstvá, pretože DAC v nich má svoje hráčske zastúpenie. Pre slovenské aj maďarské národné mužstvo to bude vzrušujúci rok. V marci to bude duel dvoch vyrovnaných tímov, mali by sme si to užívať," uzavrel Oszkár Világi pre Nemzeti Sport.