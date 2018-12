Obrovské zmeny v Spartaku Trnava: Trénovať by ho mal tento muž

Futbalový klub Spartak Trnava bude mať od 1. januára 2019 nový manažment a hlavným trénerom by sa mal stať Michal Ščasný. Ten doteraz pôsobil v pozícii asistenta.

Aktuálny majster Fortuna ligy už nebude mať prezidenta klubu, ale riaditeľa, ktorým sa stane Marek Ondrejka. Novým generálny manažér bude Marián Černý. Dokopy bude v organizačnej štruktúre a na sekretariáte pracovať sedem ľudí.

Záver roka bol pre klub poriadne turbulentný. Koniec ohlásili majiteľ Vladimír Poór, prezident Dušan Keketi, generálny manažér Pavel Hoftych, i tréner Radoslav Látal. Nového investora klub zatiaľ nemá.

Štyridsaťtriročný Ondrejka doteraz pracoval v Spartaku na pozícii PR a event manažéra. "V polovici decembra som ohlásil svoj koniec na poste, ktorý som zastával sedem rokov. Zvažoval som, čo ďalej. Či v klube úplne skončiť, alebo ísť ďalej. Som rodený Trnavčan, tu žijem a budem žiť. Od šiestich rokov, čiže tridsaťsedem rokov, chodím na futbal, neberiem sa za funkcionára, ale fanúšika. Počúval som pár dní hlasy známych, ľudí z klubu, ale i hráčov a fanúšikov a rozhodol som sa zostať a pomôcť. Srdce mi nedalo len tak odísť a čakať, čo sa bude diať so Spartakom. Napriek tomu, že nás čaká nesmierne ťažké obdobie, ani si teraz neviem predstaviť, čo všetko je pred nami. Začíname v podstate od nuly, nepoznáme detaily ekonomiky, hráčskych zmlúv a podobne, takže sa musíme čím skôr zorientovať, vyhrnúť si rukávy a začať 'makať'. Pred nami všetkými je jediný cieľ do jarnej časti, zachrániť a stabilizovať Spartak," povedal Ondrejka v tlačovej správe.

Nový riaditeľ navrhol zrušiť pozíciu prezidenta. "Áno, myslím si, že prezident by mala byť skôr čestná funkcia pre nejakú klubovú legendu. Preto som namiesto prezidenta navrhol pozíciu riaditeľa klubu," dodal.

Nový generálny manažér bude rovnako 43-ročný Marián Černý. Ten v klube pôsobí už viac ako deväť rokov. Prešiel si postami šéfa mládeže, marketingu, či koordinátora s UEFA, je rodený Trnavčan a odchovanec "andelov". Bývalý brankár bude mať na starosti najmä športovú časť klubu. "S Marekom sme jedna krvná skupina, máme spoločné názory na futbal, veľa sme toho v klube preskákali, veľa sme si vzájomne pomohli. Chceme spolu pokračovať ďalej. Zažili sme horšie obdobia, ale aj tie krajšie, ako napríklad úspechy v tomto roku. Preto aj touto cestou chcem všetkým, ktorí stáli za týmto historickým rokom, veľmi pekne poďakovať. Získať v jednom roku majstrovský titul a uhrať sedem bodov v skupine UEFA Európskej ligy, to je niečo úžasné. Možno to doceníme až o niekoľko rokov. Teraz už ale musíme myslieť na budúcnosť, našou úlohou je zachrániť trnavský futbal. Musíme v prvom rade hovoriť so všetkými hráčmi, pozrieť si ich zmluvy, zistiť, ktorí tu majú záujem pokračovať.

Tým, čo budú chcieť zo súčasného kádra odísť, brániť nemôžeme. Jednak musíme pozerať na ekonomické možnosti a po druhé, aj keď sú v Spartaku, boli to hráči pána Poóra. Na to treba myslieť. Čiže oni majú medzi sebou určité dohody, do ktorých my vstupovať nebudeme. Nevieme teraz povedať, či odíde päť, desať, pätnásť, alebo viac hráčov. Hráči majú za sebou určitú minulosť, v tomto roku si urobili výborné meno, takže majú vysoký predajný kredit. Pre trh sú veľmi zaujímaví. My sa stretneme na zraze 7. januára a budeme múdrejší. Pracovať budeme s tými, čo zostanú. Tím doplníme vlastnými odchovancami.

Všetko smeruje k tomu, že do jari pôjdeme s hlavným trénerom Michalom Ščasným, ktorý bol doteraz asistent, pozná prostredie, čo bude v náročnej jari dôležité," uviedol Marián Černý. Formovanie celého realizačného tímu sa doladí v najbližších dňoch, isté je, že novým vedúcim mužstva sa stane doterajší kustód Martin Bohunický, ktorý vystrieda Ivana Minárčinýho. Ten sa posunie do manažmentu klubu.

Okrem dvoch spomínaných zmien vo vedení klubu budú aj ďalšie. Športovo-technickým manažérom bude Ivan Minárčiný (doteraz sekretár a vedúci mužstva), novým PR a event manažérom sa stane Peter Žember (doteraz správca sociálnym sietí a webu), office manažérom bude Michal Maron (doteraz asistent officu). Naďalej na svojich pozíciách zostávajú na administratívno-ekonomickom úseku Janka Jeleneková a športový riaditeľ mládeže Marián Hýbela.