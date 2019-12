Skutočné osudy hercov z Mrázika: Homosexualita, alkohol aj smrť syna

„Je ti teplo, dievčatko?“ Kto by nepoznal túto vetu, ktorá v našich končinách preslávila ruskú rozprávku Mrázik! Ani tieto Vianoce nechýba v ponuke televízií.

Aj keď má film už 55 rokov a mohli by sme si myslieť, že už všetko o jeho vzniku vieme, stále sa objavujú nové pikošky zo zákulisia z čias nakrúcania. Spoznajte skutočné osudy hercov z Mrázika!

Georgij Milijar († 90): S Babou jagou sa život nemaznal

Syn dcéry majiteľa zlatých baní Jelizavety Žuravljevovej a francúzskeho inžiniera Franza de Mille mal šťastné detstvo. Malého Georgija vychovávali guvernantky, vďaka ktorým plynulo ovládal tri cudzie jazyky: francúzštinu, angličtinu i nemčinu, hral na niekoľkých hudobných nástrojoch, rozvíjal svoje výtvarné nadanie a pričuchol aj k herectvu. Boľševická revolúcia v roku 1917 však zámožnú rodinu pripravila o všetko. Z obrovského majetku im ostala len malá izbička v moskovskom byte, ktorý sa premenil na komunálku - byt, kde viacerí nájomníci obývali jednotlivé izby a delili sa o WC, kúpeľňu a kuchyňu. Budúca najznámejšia baba Jaga musela zmeniť doklady, z jeho mena vyškrtli nežiaducu aristokratickú predložku „de“, a tak vzniklo poruštené priezvisko Milljar.

Kúzelník

Milljar celý svoj život s veľkým zanietením rozdával ľuďom radosť. „Som kúzelník. Je to moja hlavná profesia,“ hovorieval. Počas svojej hereckej kariéry účinkoval vo viac ako 120 filmoch, v ktorých hral prevažne rozprávkové bytosti. Jeho najznámejšou postavou však bola bez pochýb baba Jaga.

„Nie je to úloha pre ženu. Ktorá herečka sa dá dobrovoľne zohaviť? Len čo sa otočíš domaľuje si mihalnice, alebo použije rúž,“ argumentoval Milljar na konkurze na rolu zlej stareny z domčeka na stračej nôžke. Režiséra rozprávky Alexandra Roua nakoniec presvedčil, že on je ten najlepší adept. Baba Jaga v jeho podaní sa stala kultovou postavou. Svoj obraz Milljar doviedol do dokonalosti aj tým, že si sám vymýšľal kostým, hlášky a nespočetné množstvo grimás.

Vodka

Legendárneho Mrázika začali nakrúcať v marci 1963 na polostrove Kola. V Moskve nebolo po snehu ani chýru, ale za polárnym kruhom o túto dôležitú rekvizitu nebola núdza. A Georgij Milljar vládal nakrúcať svoje scény niekoľko hodín v kuse aj v 30-stupňových mrazoch. Každé ráno cvičil s dlhou palicou, s ktorou točil okolo krku, pása aj medzi nohami. „Čo to robíš?“ pýtali sa ho kolegovia. „Niečo užitočné pre mozog,“ žartoval. A keď všetci videli, ako bravúrne baba Jaga narába v Mrázikovi s metlou, pochopili, že to nerobil len tak pre zábavu.

Aj veľký komik mal však svoje chyby... Rád si vypil, preto režisér Rou zariadil, aby mu nikto nepredal žiadny alkohol. Lenže herec bol taký obľúbený, že mu nikto nedokázal povedať nie. Milljar očaril predavačku z miestneho obchodu, s ktorou spoločne vymysleli fígeľ. Vždy, keď prišiel do obchodu, mal so sebou kanvicu na mlieko, do ktorej predavačka najprv schovala fľašu vodky a zvyšok doliala mliekom. A režisér sa nestačil čudovať, prečo je baba Jaga tak často pod parou!

Svadba

V Rusku sa pošuškávalo, že Milljar mal netradičnú sexuálnu orientáciu, ku ktorej sa nikdy otvorene nepriznal, pretože mu za to hrozila basa. Lenže aj v tejto neľahkej životnej situácii mu pomocnú ruku podal Alexander Rou, ktorý mu našiel vhodnú nevestu. „Ale choďte, už nepotrebujem žiadneho muža,“ odpovedala na žiadosť o ruku hercova osamelá 60-ročná suseda. „Nie som muž, som baba Jaga!“ rozčúlil sa Milljar a nakoniec svadba bola. V manželskom zväzku táto dvojica zotrvala až do jeho smrti 4. júna 1993. Herec nikdy nevlastnil žiadnu daču (chatu) ani auto. Až na sklonku života mu pridelili dvojizbový byt na okraji Moskvy ďaleko od metra a oficiálneho uznania s titulom Národný umelec sa dočkal, až keď mal 85 rokov.

Viera Altajskaja († 59): Macocha s čudnými očami

Veľkú slávu priniesol Mrázik aj predstaviteľke zlej macochy, ktorá neustále gniavila starčeka a jeho dcére Nastenke robila zo života peklo. Viera Altajskaja počas svojej kariéry stvárnila viac ako 50 filmových postáv, noRežisérom sa páčil jej temperament, podrezaný jazyk a oči. Jedno oko mala od narodenia zelené, druhé hnedé. Jej manželom bol herec Alexej Konsovskij, s ktorým mala dcéru Svetlanu.

Inna Čurikovová (75): Z Marfuše je dáma

Dedinské trdlo Marfuša je v skutočnosti šarmantná dáma. Zaujímavé je, že rolu mala pôvodne dostať herečka Tamara Noskovová.Svoju favoritku som poslal domov,“ spomínal režisér Alexander Rou. A hoci práve Mrázik otvoril Inne dvere do hereckého sveta, nemohla sa pozerať na to, aká bola vo filme škaredá, preto ho videla len jediný raz v živote.

Dnes je z nej známa a rešpektovaná herečka, ktorá pôsobila v popredných ruských divadlách a hrala v mnohých filmoch. Na svojom konte má aj mnoho medzinárodných ocenení. Čurikovová je azda jedinou ruskou herečkou, ktorá zvláda rovnako bravúrne komické i tragické roly. Stretnutie s režisérom Glebom Panfilovom bolo pre ňu osudovým. Najprv spolu točili film a neskôr sa za neho vydala. V manželstve sa im narodil syn Ivan. V roku 2010 prekonala herečka srdcovú príhodu, no zotavila sa z nej.

Pavel Pavlenko († 91): Starčeka zlomila smrť syna

„Čuším, čuším!“ Túto repliku starčeka, ktorý sa v celej rozprávke ukazuje ako príkladný „podpapučník“, pozná azda každý. V skutočnosti však Pavel Pavlenko nebol utláčaným človiečikom, ale veľmi láskavým mužom so skvelým zmyslom pre humor. Okrem Mrázika herec natočil s režisérom Alexandrom Rouom ešte sedem rozprávok. Zažiaril aj vo filmoch Dvanásť stoličiek alebo Zlaté teľa, natočených podľa kníh Ilfa a Petrova. V roku 1960 však odišiel do dôchodku, o šesť rokov neskôr zomrel jeho jediný syn. Bola to veľká rana pre staršieho Pavla Pavlenka, ktorý o sedem rokov neskôr zomrel tiež.