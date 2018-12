Skutočný osud filmového Mrázika: Škandál s priezviskom a pikantná aférka s milenkou

„Je ti teplo, dievčatko?“ Kto by nepoznal túto vetu, ktorá v našich končinách preslávila ruskú rozprávku Mrázik! Ani tieto Vianoce nechýba v ponuke televízií.

Aj keď má film už takmer 55 rokov a mohli by sme si myslieť, že už všetko o jeho vzniku vieme, stále sa objavujú nové pikošky zo zákulisia z čias nakrúcania. Spoznajte skutočné osudy hercov z Mrázika!

Alexander Chvyľa († 71): Filmový Mrázik si užíval slávu

Filmový Mrázik si aj v skutočnom živote užíval moc a slávu. Jeho výstup na herecký Olymp síce nebol jednoduchý, ale vďaka veľkému odhodlaniu a neskutočnej drine jeho talent nezostal nepovšimnutý.

O hereckej kariére Alexander Chvyľa sníval už od detstva plného odriekania a chudoby, ktoré strávil na Ukrajine. Pochádzal z piatich súrodencov a ako najstarší syn musel pomáhať mame. O otca totiž prišiel, keď mal iba dva roky. Neustále finančné ťažkosti prinútili budúceho herca vyskúšať si veľa povolaní: pracoval ako asistent, robotník, ale aj účtovník. Vtedy však ešte používal iné priezvisko - Bressem, za ktoré vďačil otcovi, potomkovi po jednom zo švédskych vojakov z armády kráľa Karola XII.

Škandál s priezviskom

Vďaka jeho mužnému výzoru a hlasu režiséri príťažlivého Alexandra obsadzovali najmä do úloh hrdinov. Spolu s popularitou však prišiel večný spoločník úspechu - závistlivci, ktorým prekážalo jeho švédske priezvisko. Donášači tajnej služby NKVD v Kyjeve nelenili a robili všetko preto, aby sa herec presťahoval do Moskvy. Povrávalo sa však aj to, že skutočným dôvodom jeho úteku do hlavného mesta Sovietskeho zväzu bol románik s herečkou Emmou Cesarovou. Milenci svoj vzťah starostlivo tajili, pretože Chvyľa bol vtedy ženatý a Emma sa stretávala s veľmi vplyvným úradníkom. A keď sa ten dozvedel o zrade svojej milovanej, chcel sa po­mstiť jej milencovi a využil všetok svoj vplyv, aby úspešnému súperovi zabránil točiť filmy. Chvyľa dostal stopku vo všetkých ukrajinských filmových štúdiách. O jeho súkromí sa toho veľa nevie. Chvyľa nikdy nerozprával o vzťahu so žiadnou ženou. Vie sa len to, že jeho manželkou bola Anna Timofejeva, s ktorou mal jedinú dcéru Inessu.