Mimoriadne tragický výbuch v Karvinej: O život prišlo až 13 baníkov

Pri výbuchu metánu v uhoľnej bani v českom meste Karviná zahynulo 13 baníkov.

Medzi obeťami je 11 Poliakov a dvaja Česi. Traja baníci sú v nemocnici a ďalších sedem ošetrili záchranári na mieste. Nešťastie sa stalo 880 metrov pod povrchom v severnej časti bane ČSM, ktorá patrí ťažobnej spoločnosti OKD. Hovorca OKD Ivo Čelechovský potvrdil, že sa banské nešťastie stalo o 17:16, keď sa vznietil metán a "zapríčinil devastáciu niektorých pracovísk v bani". Práce v podzemí okamžite zastavili a všetky pracovné čaty povolali na povrch.

Jeden z hospitalizovaných bol počas prevozu v kritickom stave.v oblasti hlavy, krku, trupu, horných i dolných končatín. Bol v ohrození života,“ uviedol hovorca Zdravotníckej záchrannej služby Moravskosliezskeho kraja Lukáš Humpl. Dvoch zranených prijala Ostravská fakultná nemocnica. "Jeden pacient je na operačnej sále popáleninového centra. Nie je možné bližšie špecifikovať jeho zdravotný stav. Druhý je pri vedomí. S lekármi komunikuje, jeho stav je oproti druhému pacientovi ľahší," vyjadrila sa hovorkyňa nemocnice Naďa Chattová.

Spoločnosť OKD. Fárať by sa znovu malo až 27. decembra. Český premiér Andrej Babiš na sieti Twitter na nešťastie zareagoval s tým, že. Politik zároveň vyjadril sústrasť pozostalým. „Hneď po skončení Bezpečnostnej rady štátu letím na miesto tragédie do bane ČSM, aby som zistil, akú pomoc môže naša vláda poskytnúť,“ uviedol Babiš na Twitteri v piatok ráno. Na miesto by mal doraziť aj poľský premiér Mateusz Morawiecki.