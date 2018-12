Kaskadérsky kúsok pri Bôriku vodič trpko oľutoval: Slavko dostal mastnú pokutu

Mal z pekla šťastie! To, čo videli diaľniční operátori na svojich monitoroch vo štvrtok krátko pred piatou hodinou ráno, bolo ako z akčného filmu. Auto pred vchodom do tunela Bôrik vyletelo a vzduchom vlietlo do tunela.

Neskutočný a hlavne nechcený kaskadérsky kúsok sa však skončil bizarne - šofér z bavoráka vystúpil a sám si zavolal pomoc! Slavko (44) z Bardejova ráno pred piatou hodinou išiel na svojom novom BMW od Liptovského Mikuláša smerom na Poprad, keď pred vjazdom do tunela Bôrik nabehol na tunelový portál, vyletel do vzduchu, stihol vojsť letkom do tunela a pristál na vozovke v smere jazdy. Otvoriť galériu Miesto nárazu Zdroj: Infografika Nového Času Príčinou bol zrejme mikrospánok. Hoci sa z nového auta stal nepoužiteľný vrak, je zázrak, že prežil a dokonca bez zranení. Zo zdemolovaného auta sám vystúpil a privolal záchranárov. Hasiči tam boli okamžite, lebo ich sídlo je asi 300 metrov od tunela. „Nám to bolo ohlásené z operačného strediska Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá celú nehodu videla v priamom prenose. Dve posádky okamžite vyrazili k tunelu. Na mieste zistili, že vodič je už mimo vozidla a v aute sa už nikto iný nenachádzal. Do príchodu zdravotníckych záchranárov sme vodičovi poskytli predlekársku starostlivosť a usadili ho v našom aute,“ prezradil riaditeľ popradských hasičov Ondrej Šproch. Otvoriť galériu Zo Slavkovho BMW zostal iba vrak. Zdroj: Igor Ľudma Vodič za svoj kaskadérsky kúsok nedostal honorár, ale dvestoeurovú pokutu a vlakom odišiel domov do Bardejova. „Vo štvrtok krátko pred 5.00 hod. sa stala nehoda osobného auta BMW pred tunelom Bôrik v smere z Liptovského Mikuláša na Poprad. Po dopade do tunela auto ostalo stáť na kolesách v smere jazdy. Vodičovi Slavkovi P. (44) z Bardejova sa v podstate nič nestalo, bol len jednorazovo ošetrený. Dychová skúška na alkohol bola u neho negatívna,“ konštatoval Daniel Džobaník, hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove.