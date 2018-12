Mayová a Blair sa dostali do roztržky: Hádka ohľadom brexitu

Britská premiérka Theresa Mayová a bývalý premiér Tony Blair si dostali do verbálnej roztržky v čase, keď odchod Británie z Európskej únie je čoraz nepríjemnejší, uviedla v nedeľu agentúra AP.

Mayová obvinila Blaira z "podkopávania" jej úsilia zabezpečiť brexit. Blair vyzýva na druhé referendum o odchode Británie z EÚ a podľa Mayovej sú jeho výroky "urážkou úradu, ktorý kedysi zastával". Expremiér z rokov 1997 až 2007 reagoval vyhlásením, že šéfka konzervatívcov bola "nezodpovedná", keď sa snažila "prevalcovať" poslancov, aby schválili jej dohodu alebo čelili vyhliadke na žiadnu dohodu o brexite.

Bývalý líder labouristov uviedol, že má právo komentovať "najdôležitejšie rozhodnutie", ktoré jeho krajina prijala od konca druhej svetovej vojny. Jeho výroky zazneli uprostred búrlivých diskusií, či je vhodné usporiadať ďalšie hlasovanie o brexite.

Mayovej podporovatelia popreli v nedeľu domnienky, že vláda plánuje druhé referendum o tom, či odísť z Únie, a tvrdia, že to by iba zhoršilo rozpory v Británii a neurovnalo by ich. Minister pre medzinárodný obchod Liam Fox povedal pre spravodajský server BBC, že ďalšie hlasovanie o členstve Británie v EÚ by nevyriešilo veľa v krajine, ktorá v roku 2016 podporila odchod z EÚ 51,9 percentami hlasov pri najvyššej účasti, čo sa týka hlasovaní v Británii od roku 1992.

Agentúra DPA pripomenula, že Mayovej dohoda o brexite s EÚ narazila na odpor poslancov britského parlamentu, čo vyústilo do odloženia utorkového hlasovania o dohode zo strachu z tvrdej porážky. Vo štvrtok Mayová odcestovala na dvojdňový summit do Bruselu. Zo summitu odišla so sľubom ďalších rokovaní s európskymi partnermi, aby získala čo najviac upokojujúcich uistení, ktoré by jej pomohli presvedčiť poslancov parlamentu, aby v januári súhlasili s textom "rozvodovej" zmluvy medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ.

Šéfke britskej vlády sa nepodarilo získať prísľub otvorenia dohody o brexite, ktorá obsahuje aj mechanizmus záchrannej siete alebo takzvanú írsku poistku. V tomto premiéri a prezidenti 27 členských krajín Únie preukázali absolútnu jednotu a dali najavo, že text dohody prijatý na mimoriadnom summite o brexite z 25. novembra sa meniť nebude.

Hlavným dôvodom, prečo poslanci britského parlamentu odmietajú dohodu o brexite schváliť, je tzv. írska poistka. V prípade, že Británia nepristúpi po brexite na návrh obchodnej dohody, plánuje 27 členských štátov EÚ aktivovať írsku poistku, ktorá sa týka pravidiel na hraniciach Írska a Severného Írska. Severné Írsko je súčasťou Británie a v prípade aktivácie poistky by zostalo súčasťou colnej únie, s čím má problém časť britských vládnych poslancov. Lídri EÚ ubezpečujú Britov, že má ísť len o dočasné opatrenie.