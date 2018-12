Pri útoku v Štrasburgu prišiel o život Thajčan: Do mesta prišiel len pár hodín pred krviprelievaním

Thajské veľvyslanectvo v Paríži potvrdilo, že medzi obeťami streľby, ku ktorej došlo v utorok večer v blízkosti vianočných trhov v Štrasburgu, je aj 45-ročný Thajčan. Oznámila to v stredu hovorkyňa thajského ministerstva zahraničných vecí, ktorej slová citovala agentúra AP.

Thajčan Anupong Suebsamarn pricestoval do Štrasburgu spolu so svojou manželkou len v utorok ráno. Jeho manželka útok prežila a je v starostlivosti miestnych úradov. Thajský denník Khao Sod na svojej anglickej webstránke uviedol, že zosnulý Thajčan vlastnil továreň na výrobu rezancov východne od hlavného mesta Bangkok, v ktorom zároveň predával oblečenie.

Denník ďalej citoval mužovho strýka, podľa ktorého slov chcel ísť manželský pár pôvodne do Paríža, no pre protesty hnutia tzv. žltých viest sa napokon rozhodol pre Štrasburg.

Hovorkyňa thajského ministerstva zahraničných vecí požiadala francúzske úrady a členov thajskej komunity v Štrasburgu, aby vdove po zosnulom Thajčanovi poskytli potrebnú pomoc. Do Štrasburgu už v tejto súvislosti vycestovali aj zamestnanci thajského konzulátu.

Pri utorkovom útoku v Štrasburgu zahynuli dve osoby; ďalšia je stave mozgovej smrti. Zranených bolo 12 ľudí, pričom stav šiestich z nich je veľmi vážny. Po páchateľovi identifikovanom ako Chérif C. doposiaľ pátra niekoľko sto príslušníkov bezpečnostných zložiek.

Medzi zranenými v kritickom stave je aj 28-ročný taliansky novinár Antonio Megalizzi, ktorý v Štrasburgu pokrýval plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu. Pri útoku ho strelec zasiahol do hlavy. Talianska agentúra ANSA informovala, že do Štrasburgu za ním vycestovali rodičia, sestra i priateľka. Megalizzi pochádza zo severotalianskeho Tridentu a je univerzitným študentom a novinárom siete univerzitných rádií Europhonica. Podľa informácii talianskeho denníka La Repubblica vycestoval do Štrasburgu už v nedeľu, aby pokrýval tohtotýždňové zasadnutie EP.