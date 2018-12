Svedkovia opísali krvavý útok v Štrasburgu: Strelec mal vykrikovať desivú frázu

Polícia v noci na stredu zadržala štyri osoby napojené na hlavného podozrivého zo spáchania tohto útoku.

Muž, ktorý v utorok večer spustil paľbu do ľudí v blízkosti vianočných trhov v Štrasburgu, podľa výpovedí svedkov vykrikoval "Alláhu akbar!", čo v preklade znamená "Boh je veľký". Na tlačovej konferencii o tom v stredu informoval parížsky prokurátor Rémy Heitz.

Na tlačovej konferencii Heitz spresnil, že útočník bol vyzbrojený strelnou zbraňou a nožom. Svedkovia počuli, ako počas útoku kričí "Alláhu akbar!". Strieľal aj na vojakov, ktorí na ulici hliadkovali v rámci operácie Sentinelle a ktorí streľbu opätovali, pričom ho zranili do ramena. Páchateľ následne z miesta činu ušiel. Použil na to taxík, ktorého vodiča žiadal, aby ho odviezol do štvrte Neuhof.

Podľa prokurátora muž taxikárovi povedal, že v utorok ráno polícia uňho doma urobila bytovú prehliadku a našla tam granát. Práve tieto informácie vyšetrovateľom pomohli identifikovať páchateľa streľby v Štrasburgu.

Pri vystupovaní z taxíka muž opäť narazil na policajnú hliadku a znova došlo k prestrelke. Momentálne je podozrivý stále na úteku.

Heitz na tlačovej konferencii informoval, že pri útoku v Štrasburgu zahynuli dve osoby a ďalšia je stave mozgovej smrti. Zranených bolo 12 osôb, pričom stav šiestich z nich je veľmi vážny.