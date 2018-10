Investigatívny web Bellingcat: Toto je pravá identita druhého Rusa obvineného z útoku na Skripaľa!

Pravé meno druhého z Rusov, ktorých Británia viní z útoku na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa v Anglicku, je Alexander Miškin a je to lekár ruskej vojenskej rozviedky GRU. Tvrdí to investigatívny web Bellingcat, ktorý sa odvoláva na verejné zdroje a svedectvo mužových známych.

Bellingcat v pondelok tiež uviedol, že má k dispozícii naskenovanú kópiu Miškinovho pasu. Podrobné informácie sa Bellingcat chystá zverejniť v utorok o 14:00 SELČ. Londýnska polícia podľa agentúry Reuters uviedla, že špekulácie o skutočnej totožnosti obvinených nebude komentovať.

Muž bol doteraz známy ako Alexander Petrov. Britské úrady ale už skôr oznámili, že príslušníci GRU pravdepodobne do Británie pricestovali pod falošnými menami. Miškin sa podľa Bellingcatu narodil v roku 1979 v Archangeľskej oblasti. Na elitnej vojenskej lekárskej škole vyštudoval za vojenského lekára pre ruské námorníctvo. Ešte počas štúdií ho naverbovala GRU; v roku 2010 sa presťahoval do Moskvy, kde dostal krycie meno, falošný občiansky preukaz a falošný pas na meno Alexander Petrov.

V období 2011 až 2018 pod týmto menom podľa webu Bellingcat veľa cestoval, a to predovšetkým na Ukrajinu a do moldavského separatistického regiónu Podnestersko. Na Ukrajine bol aj v roku 2013 počas protestov, ktoré viedli k pádu proruskej vlády v Kyjeve. Miškinova hodnosť je podľa Bellingcatu neznáma, podľa odpracovaných rokov by ale mohol byť v čase pokusu o otravu Skripaľa podplukovníkom alebo plukovníkom.

Bellingcat a britský denník The Daily Telegraph už skôr zverejnili údajnú pravú totožnosť prvého z mužov podozrivých z útoku v Británii, ktorým je podľa nich 39-ročný plukovník GRU ovenčený radom medailí Anatolij Čepiga. Verejnosti bol predtým známy ako Ruslan Boširov. Čepiga podľa denníka bojoval v konfliktoch v Čečensku a na Ukrajine a je držiteľom najvyššieho ruského vyznamenania. Na oboch údajných páchateľov marcového útoku nervovo-paralytickou látkou typu novičok v Salisbury bol už skôr vydaný európsky zatykač.

Britská prokuratúra verí, že má dostatok dôkazov pre ich odsúdenie za prípravu vraždy Skripaľa a za pokus o vraždu jeho dcéry Julie. Tiež dvojicu podozrieva zo zabitia Dawn Sturgessovej, ktorá s novičokom náhodou prišla do kontaktu v júli. Rusko akýkoľvek podiel na týchto udalostiach popiera. Obaja muži v septembrovom rozhovore s ruskou televíznou stanicou RT pripustili, že Salisbury v marci navštívili ako turisti, zodpovednosť za útok ale odmietli.