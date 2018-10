Tibor kedysi kreslil večerníčky, teraz prešiel k niečomu omnoho drsnejšiemu: Talentom ohúril Ameriku!

Neuveriteľný talent! Najskôr sa venoval maľovaniu portrétov a aktov. K svojej súčasnej profesii sa dostal náhodou, no tá mu zmenila poriadne život.

Presadil sa aj v silnej konkurencii anglických tatérov a uspel aj na prestížnej súťaži v New Yorku, kde bol jediným Slovákom. Vlastní tatérske štúdio v Bratislave a na svoju prácu je právom hrdý. Jeho kariéra sa však začala náhodne.

„Študoval som strednú školu scénického výtvarníctva a kamaráti ma ukecali, že keď viem pekne kresliť, nech skúsim aj tetovať. Potom si jeden z nich kúpil strojček, ale veľmi mu to nešlo, tak som to skúsil ja“ hovorí s úsmevom Tibor. Priznáva, že spočiatku išlo o nevinnú zábavku. Predtým kreslil večerníčky do televízie, no až časom sa z hobby stala profesia.

Výsledky jeho práce sa dostali aj do zahraničia a všimli si ho v Anglicku, kde ho kontaktovalo prestížne štúdio, ktoré ho prihlásilo do súťaže v New Yorku. „Opýtali sa ma, či nechcem ísť reprezentovať, a tak som šiel. Do tohto štúdia chodia ľudia z celého sveta“ priznáva Fekete.

Súťaž prebiehala tri dni a mladý Slovák presvedčil porotu natoľko, že takmer vyhral. Obsadil druhé miesto v kategórii farebných portrétov. „Tetoval som portrét Jacka Sparrowa z Pirátov z Karibiku na rameno,“ dodáva na margo svojho oceneného výtvoru zo súťaže. Napriek tomu, že ide o náročnú profesiu, snaží sa stále zlepšovať.

Tibor Fekete:

Dátum narodenia: 12. 9. 1987

Umelecké meno: Tibor Black

Štúdio: Black Diamond

Počet tetovaní: približne 1 000