Muž si nechal laserom odstrániť tetovanie: O pár hodín mu na prste vyrašil neskutočný hnus

Nechať si vytetovať iniciály svojej lásky je vždy rizikom.

Keď sa veľká láska skončí, máte už len dve možnosti. Buď si necháte odrezať celý prst, alebo pôjdete na laserové odstránenie. Andrew Milne z Northamptonshire vo Veľkej Británi sa rozhodol pre druhú možnosť a nechal si odstrániť iniciály svojej ex-manželky. No na druhý deň sa mu na ruke objavil obrovský pľuzgier.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

32-ročný manažér povedal: "Keď som šiel do postele, pokožka bola mierne nadvihnutá, ale myslel som si, že je to normálne po prvých sedeniach." Keď sa však na druhý deň prebudil a zbadal odporný pľuzgier, vystrašilo ho to.

"Nebolí to, ale nedá sa na to pozerať. Už sú to dva dni a nič sa nedeje. Spomenul som si na ženu, ktorá mi to odstraňovala, ako mi vravela, že sa mám len držať a nepustiť do nohavíc." Andrew zaplatil takmer 40 eur za jedno sedenie, no bolo mu povedané, že možno bude musieť prísť deväťkrát, aby tetovanie úplne odstránili.

"Asi mám len zlú reakciu, ale nemyslím si, že budem pokračovať v odstráňovaní tetovania. Možno je to znamenie, že moje manželstvo malo predsa len vydržať," povedal pre Ladbible.