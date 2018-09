Potetovaného kňaza Michala Lajchu čakajú krušné chvíle: Trest za útok na celibát?!

Katolícky kňaz Michal Lajcha (34) brojí proti celibátu. Farár z obcí Kľak a Ostrý Grúň (okr. Žarnovica) vydal dve knihy s názvom Tragédia celibátu – Mŕtva manželka.

Píše v nich, že v rímskokatolíckej cirkvi by mal byť celibát dobrovoľný a opäť by mali začať svätiť ženatých mužov. Mladý kňaz je pripravený, že po vydaní kníh skončí ako arcibiskup Róbert Bezák a suspendujú ho. Ako ho potrestajú, o tom rozhodne biskup Banskobystrickej diecézy.

„Celibát ako podmienka kňazstva je osem storočí hnisajúca rana rímskokatolíckej cirkvi. Jediným riešením je znovuvysväcovanie ženatých,“ tvrdí mladý kňaz. Podľa informácií Nového Času za vydanie kníh a svoj názor na celibát nemusia mladého farára potrestať suspendovaním. Môže ísť aj o menší trest.

„Ak farár Lajcha naďalej drží celibát, neporušil ho a iba hlása, aby bol dobrovoľný, tak ho nemusia za to suspendovať,“ uviedol zdroj Nového Času z prostredia cirkvi, ktorý nechce byť menovaný. „Môže sa voči nemu viesť disciplinárne konanie, môže dostať pokarhanie alebo mu môžu nariadiť sabatický rok, aby si ,vyčistil‘ hlavu. Takisto ho môžu preložiť na iné miesto, keďže na svojom súčasnom pôsobisku má takéto myšlienky.“

Veci riešia diskusiou

Na to, aký trest hrozí Lajchovi, sa Nový Čas opýtal katolíckeho analytika Imricha Gazdu. „Záleží na forme, ako je názor vyjadrený. Či ide o rozumný spôsob, alebo o nejaký radikálny. Potom záleží, k akej téme sa vyjadruje. Ak by kňaz napríklad začal hovoriť o tom, že potraty sú dobré, že na nich nič nie je a podobne, tak je to oveľa závažnejšia téma ako diskusia o celibáte, čo je téma, o ktorej sa v cirkvi normálne diskutuje,“ vysvetlil Gazda s tým, že záleží aj na veľkodušnosti nadriadeného danej osoby.

„Treba povedať, že cirkev oproti minulosti upúšťa od nejakých radikálnych trestov. Skôr sa veci riešia diskusiou,“ vraví Gazda. Podľa neho v cirkvi sú aj kňazi, ktorí porušili celibát. „Majú nejakú partnerku, možno aj dieťa. Potom si však povedia, že to nebolo správne a ďalej zostanú kňazmi. Sú aj prípady kňazov, ktorí porušili celibát a nechcú žiť dvojaký život, odídu z kňazstva a žijú s rodinou,“ dodal.

Biskupský úrad k celej kauze drží bobríka mlčania. „Na základe zákona o ochrane osobných údajov biskupský úrad nemôže a nebude riešiť personálne otázky kňazov diecézy verejne,“ reagovala Kancelária biskupského úradu.

Ste za zrušenie celibátu?

Viera Bernátová (78), dôchodkyňa, Lehôtka

ÁNO

Podľa mňa je hlúposť, že sa katolícki farári nemôžu ženiť a mať deti. Myslím, že by sa to malo zmeniť, aby to bolo tak ako u evanjelikov.

Zuzana Kanátová (97), dôchodkyňa, Lehôtka

ÁNO

Nerozumiem, prečo im bránia v ženení a v tom, aby mohli mať deti. To by malo byť, samozrejmé, veď katolícki kňazi dosiaľ len trpia.

Jana Kaučáriková (42), masérka, Dolný Kubín

ÁNO

Určite by nemali mať povinný celibát žiadni zdraví muži! Je to proti tomu, ako sme boli stvorení. A kňazi, pokiaľ nie sú zameraní na službu mužom v celibáte, by mali mať rodiny. Musia poznať život manžela, otca, aby mohli dobre rozumieť a sprevádzať.

Iveta Uhliariková (47), opatrovateľka, Rajec

ÁNO

Nemali by žiť v celibáte. Sú to väčšinou ľudia plní lásky, a tak by ju mali odovzdávať aj svojim deťom, a tak robiť spoločnosť zase o kúsok lepšou. Skúsili by, aký je rodinný život.

Ján (73), dôchodca, Bratislava

NIE

Myslím si, že kňaz by mal byť veriacim celou svojou osobou. A čo sa celibátu týka, mal by sa ponechať. Pretože sú chvíle, keď aj manželka ženatému kňazovi môže začať robiť scény. Že myslí len na seba, na svoju kariéru a nie na rodinu.

Miroslav Saniga (54), prírodovedec, Banská Bystrica

NIE

Môj názor je taký, že by to malo zostať tak, ako to je. Kto sa rozhodne, má takéto povolanie a volanie Boha byť kňazom, tak sa mu musí oddať celou svojou dušou. Dá sa to vydržať, keď je silná viera.

Alojz Mintál (54), marketingový pracovník, Žilina

ÁNO

Nemali by žiť v celibáte, lebo Ježiš nič také neprikázal a nič v tomto ani nezakázal. Aj kňazi majú právo vedieť, aká je to krása – láska medzi mužom a ženou.

Lenka (47), úradníčka, Bratislava

ÁNO

Som za zrušenie celibátu. Nevidím dôvod, prečo niekto rozpráva o rodine, keď rodinu vôbec nezažil. Je to úplný základ. A kňazi nemajú s rodinou vôbec žiadnu skúsenosť.